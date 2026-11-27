1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik







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आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास काम की लंबी लिस्ट है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में कोई न कोई चिंता चलती रहती है। कभी घर का काम पूरा करने की जल्दी होती है, तो कभी ऑफिस की जिम्मेदारियां परेशान करती हैं। ऐसे में इंसान कई बार छोटी-छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देता है। जबकि खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी परिवार के साथ बिताए कुछ पल, कभी दोस्तों की कोई मजेदार बात और कभी किसी अनजान शख्स का हंसाने वाला जवाब भी दिन बना सकता है। आइए पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ नए और मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका भी मूड बन जाएगा।





महिला - भैया, ये सब्जियां आज इतनी ताजी कैसे हैं?

सब्जीवाला - सुबह-सुबह मंडी से लाया हूं।

महिला - कल भी तो सुबह ही लाए थे, तब इतनी ताजी नहीं थीं।

सब्जीवाला - आज मंडी में सब्जियों को देखकर खुद ही ताजगी आ गई होगी, आपके जैसे ग्राहक जो मिलने वाले थे!

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महिला - भैया, ये कद्दू इतना बड़ा क्यों है?

सब्जीवाला - मैडम, खेत में खूब खाद-पानी मिला है।

महिला - और दाम?

सब्जीवाला - दाम भी इसके आकार के हिसाब से हैं।

महिला - तो फिर आधा ही काट दो, मुझे सब्जी चाहिए, घर में कद्दू प्रतियोगिता नहीं करवानी।

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला - भैया, धनिया मुफ्त में दे देना।

सब्जीवाला - मैडम, आजकल धनिया भी महंगा है।

महिला - तो थोड़ा सा ही दे दो।

सब्जीवाला - कितना थोड़ा?

महिला - इतना कि सब्जी में खुशबू आ जाए, लेकिन आपके हिसाब में नुकसान न हो!

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

महिला - भैया, ये बैंगन अंदर से खराब तो नहीं निकलेगा?

सब्जीवाला - बिल्कुल नहीं मैडम, एकदम बढ़िया है।

महिला - पक्का?

सब्जीवाला - जी, आप भरोसा रखिए।

महिला - पिछली बार भी भरोसा किया था, घर जाकर आधा बैंगन खाली निकला।

सब्जीवाला - मैडम, इस बार बैंगन पूरा है, बस आपका भरोसा थोड़ा कम हो गया है!

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik