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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास काम और जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी ऑफिस की चिंता, कभी घर के काम और कभी छोटी-छोटी परेशानियां हमारा मूड खराब कर देती हैं। ऐसे में हंसना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हंसी सिर्फ कुछ पल का मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह मन को हल्का करने और तनाव से राहत पाने का एक अच्छा तरीका भी है। जब हम खुलकर हंसते हैं, तो कुछ देर के लिए सारी चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। इसी पर आधारित हैं आज के डॉक्टर और मरीज के कुछ नए जोक्स। इन्हें पढ़िए और रोजमर्रा की जिंदगी में हंसने का एक और बहाना तलाशिए।





मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे चीजें रखकर भूल जाने की बीमारी हो गई है।

डॉक्टर - कब से ऐसा हो रहा है?

मरीज - क्या कब से हो रहा है?

डॉक्टर - आपकी बीमारी!

मरीज - कौन-सी बीमारी डॉक्टर साहब?

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डॉक्टर - आपको रोज सुबह उठकर टहलना चाहिए।

मरीज - डॉक्टर साहब, मैं तो रोज टहलता हूं।

डॉक्टर - कितनी देर?

मरीज - बस, जब पत्नी बाजार से कुछ मंगवाती है तो दुकान तक!

डॉक्टर - फिर तो आपको बाजार के आसपास ही घर लेना चाहिए।

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मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है।

डॉक्टर - ऐसा क्यों लगता है?

मरीज - कल मैं दुकान पर चश्मा खरीदने गया था और घर आकर पता चला कि चश्मा तो पहले से ही आंखों पर लगा था।

डॉक्टर - फिर आपने क्या किया?

मरीज - दुकानदार को फोन करके पूछा कि चश्मा खरीदने के पैसे वापस मिल सकते हैं क्या!

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4 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock

डॉक्टर - आप रात को कितने बजे सोते हैं?

मरीज - जब मोबाइल हाथ से गिर जाता है।

डॉक्टर - और सुबह कितने बजे उठते हैं?

मरीज - जब मोबाइल का अलार्म बंद करने के लिए हाथ ढूंढना पड़ता है!

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