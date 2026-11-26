1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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चुटकुले: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



होटल में पप्पू लड़की के सामने रखी कोल्ड ड्रिंक पीकर बोला- ऐसे उदास क्यों बैठी हो यार?

लड़की बोली- आज का दिन बहुत बुरा है।

सुबह ब्यॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया।

रास्ते में कार खराब हो गई।

ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया।

अब सुसाइड के लिए कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था, वो भी तूने पी ली।

यह सुन बेहोश...लड़की तो गई, साथ में जान भी चली गई।



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

लड़का- तुमसे कुछ कहना था, कहूं..?

लड़की- हां बोलो...

लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं...

लड़की- करो... करो... मैं भी किसी से करती हूं,

सब किसी न किसी से करते हैं...!!!

लड़का बेहोश...





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik