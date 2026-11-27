जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां ही हमारे दिन को खास बनाती हैं। कभी किसी अपने की बात पर हंसी आ जाती है, तो कभी रास्ते में हुई कोई मजेदार घटना चेहरे पर मुस्कान ले आती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुलकर हंसने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की उलझनें अक्सर हमारे चेहरे से मुस्कान छीन लेती हैं। ऐसे में हंसना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। हंसी मन को हल्का करती है, तनाव कम करने में मदद करती है और मुश्किल दिन में भी कुछ पल सुकून के दे सकती है। तो चलिए आज पढ़ते हैं दुकानदार और ग्राहक के कुछ नए जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
ग्राहक - भाई साहब, इस घड़ी की क्या खासियत है?
दुकानदार - यह समय बिल्कुल सही बताती है।
ग्राहक - फिर तो मेरे लिए बेकार है।
दुकानदार - क्यों?
ग्राहक - मुझे तो हमेशा लगता है कि समय मेरे खिलाफ चल रहा है।
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मजेदार फनी जोक्स
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ग्राहक - आपके यहां सामान की गारंटी कितने दिन की है?
दुकानदार - सामान पर निर्भर करता है।
ग्राहक - और इस छाते की?
दुकानदार - जब तक बारिश न हो जाए।
ग्राहक - मतलब?
दुकानदार - बारिश में ही तो पता चलेगा कि छाता कितना टिकाऊ है!
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मजेदार फनी जोक्स
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ग्राहक - भाई, यह बैग कितना वजन उठा सकता है?
दुकानदार - आराम से 15 किलो।
ग्राहक - और अगर मैं इसमें अपने ऑफिस का काम भी रख दूं?
दुकानदार - फिर तो अलग से मजबूत बैग लेना पड़ेगा, उसका वजन कोई नहीं उठा सकता!
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वायरल जोक्स
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ग्राहक - आपके यहां सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कौन-सी है?
दुकानदार - हमारी दुकान की तारीफ।
ग्राहक - वह कैसे?
दुकानदार - जो एक बार खरीदारी कर लेता है, वह घर जाकर सबको बताता है कि कितना मोलभाव किया!
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वायरल जोक्स
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ग्राहक - भाई साहब, यह चश्मा लगाकर सब साफ दिखाई देगा?
दुकानदार - बिल्कुल!
ग्राहक - फिर तो एक जोड़ी मेरे पड़ोसी के लिए भी दे दीजिए।
दुकानदार - उन्हें क्या परेशानी है?
ग्राहक - उन्हें मेरी तरक्की कभी दिखाई ही नहीं देती!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)