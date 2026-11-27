1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik







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जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां ही हमारे दिन को खास बनाती हैं। कभी किसी अपने की बात पर हंसी आ जाती है, तो कभी रास्ते में हुई कोई मजेदार घटना चेहरे पर मुस्कान ले आती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुलकर हंसने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की उलझनें अक्सर हमारे चेहरे से मुस्कान छीन लेती हैं। ऐसे में हंसना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। हंसी मन को हल्का करती है, तनाव कम करने में मदद करती है और मुश्किल दिन में भी कुछ पल सुकून के दे सकती है। तो चलिए आज पढ़ते हैं दुकानदार और ग्राहक के कुछ नए जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





ग्राहक - भाई साहब, इस घड़ी की क्या खासियत है?

दुकानदार - यह समय बिल्कुल सही बताती है।

ग्राहक - फिर तो मेरे लिए बेकार है।

दुकानदार - क्यों?

ग्राहक - मुझे तो हमेशा लगता है कि समय मेरे खिलाफ चल रहा है।

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ग्राहक - आपके यहां सामान की गारंटी कितने दिन की है?

दुकानदार - सामान पर निर्भर करता है।

ग्राहक - और इस छाते की?

दुकानदार - जब तक बारिश न हो जाए।

ग्राहक - मतलब?

दुकानदार - बारिश में ही तो पता चलेगा कि छाता कितना टिकाऊ है!

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ग्राहक - भाई, यह बैग कितना वजन उठा सकता है?

दुकानदार - आराम से 15 किलो।

ग्राहक - और अगर मैं इसमें अपने ऑफिस का काम भी रख दूं?

दुकानदार - फिर तो अलग से मजबूत बैग लेना पड़ेगा, उसका वजन कोई नहीं उठा सकता!

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ग्राहक - आपके यहां सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कौन-सी है?

दुकानदार - हमारी दुकान की तारीफ।

ग्राहक - वह कैसे?

दुकानदार - जो एक बार खरीदारी कर लेता है, वह घर जाकर सबको बताता है कि कितना मोलभाव किया!

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