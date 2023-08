Funny Jokes: जब संता पार्क में घूमने गया, फिर जो हुआ जानकर नहीं रोक पाएंगे हंसी

1 of 5

Funny Chutkule in Hindi: हंसने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और हमारे शरीर को भी कई फायदे होते हैं। सेहतमंद रहने के साथ ही हम सकारात्मक सोचते भी हैं। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को सेहतमंद रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन जोक्स लेकर आते हैं। आज भी कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes in Hindi) और चुटकुले (Hindi Chutkule) लेकर आए हैं। इन जोक्स (Jokes in Hindi) को पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



काफी दिनों बाद संता पार्क में घूमने गया,

घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को बताया- जानती हो लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं,

पत्नी- ये तुमने कैसे जाना।

संता- जब मैं पार्क में गया था तो वहां पर औरतें मुझे देख कर बोली, “हे भगवान!, ये फिर आ गया।”