हिंदी जोक्स: प्रेग्नेंट होने पर बहू ने सास से कही ऐसी बात, पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

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मजेदार फनी चुटकुले: जिंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच चेहरे पर तनाव नजर आना आम बात है। ऐसे में एक छोटा-सा जोक भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि अपनों के साथ रिश्तों में भी मिठास घोलने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि हंसी सेहत के लिए बेहद जरूरी है।









प्रेग्नेंट होने पर बहू ने सास से कही ऐसी बात

सास- जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैंने जो कुछ भी खाया पिया

आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है

बहू- मांजी, जो भी हो लेकिन आपको दारु से बचना चाहिए था

सास बेहोश......







सास (बहू से)- तुम्हें खाना बनाना नहीं आता?

बहू- नहीं मम्मी जी

सास- तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया?

बहू- सरप्राइज......

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अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया

पप्पू- पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों?

पिता- तेरे मार्क्स देखकर टीचर को पता

नहीं लगना चाहिए कि तेरे बाप पढ़ा लिखा है….

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

सुरेश- यार मेरे घरवालों ने मुझे घर से निकाल दिया

राजू- क्यों?

सुरेश- बोले कुछ बनकर ही आना

राजू- फिर

सुरेश- मैं 2 घंटे बाद बेशर्म बनके वापस आ गया......







पप्पू- मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद?

गप्पू- कभी भी करो, पर बीवी को पता नहीं चलना चाहिए.....

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik