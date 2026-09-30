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हिंदी जोक्स: प्रेग्नेंट होने पर बहू ने सास से कही ऐसी बात, पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

Wed, 30 Sep 2026 04:06 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 30 Sep 2026 04:06 PM IST
सार

जोक्स: चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए।

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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

मजेदार फनी चुटकुले: जिंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच चेहरे पर तनाव नजर आना आम बात है। ऐसे में एक छोटा-सा जोक भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि अपनों के साथ रिश्तों में भी मिठास घोलने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि हंसी सेहत के लिए बेहद जरूरी है।






प्रेग्नेंट होने पर बहू ने सास से कही ऐसी बात
सास- जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैंने जो कुछ भी खाया पिया
आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है
बहू- मांजी, जो भी हो लेकिन आपको दारु से बचना चाहिए था
सास बेहोश......



सास (बहू से)- तुम्हें खाना बनाना नहीं आता?
बहू- नहीं मम्मी जी
सास- तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया?
बहू- सरप्राइज...... 
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepic
अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया
पप्पू- पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों?
पिता- तेरे मार्क्स देखकर टीचर को पता
नहीं लगना चाहिए कि तेरे बाप पढ़ा लिखा है….
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बीएमडब्ल्यू कार में डेट पर गए
बॉयफ्रेंड- मैं आज तक तुमसे एक बात छुपा रहा हूं
गर्लफ्रेंड- क्या?
बॉयफ्रेंड- मैं शादीशुदा हूं
गर्लफ्रेंड- तुमने तो डरा ही दिया था,
मुझे लगा कि ये बीएमडब्ल्यू कार तुम्हारी नहीं है
गर्लफ्रेंड का जवाब सुनकर बॉयफ्रेंड के होश उड़ गए.....



मजेदार चुटकुले: मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती हैं, देवर की बात सुनकर भाभी ने पकड़ा सिर


हिंदी चुटकुले: साली- आज खाना कैसा बना है? जीजा ने दिया गजब का मजेदार जवाब 
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
सुरेश- यार मेरे घरवालों ने मुझे घर से निकाल दिया
राजू- क्यों?
सुरेश- बोले कुछ बनकर ही आना
राजू- फिर
सुरेश- मैं 2 घंटे बाद बेशर्म बनके वापस आ गया......



पप्पू- मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद?
गप्पू- कभी भी करो, पर बीवी को पता नहीं चलना चाहिए.....
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
पिंकी (रिंकी से)- कुछ लड़के तो लड़कियों को मैसेज भेजकर 
ऐसे इंतजार करते हैं,
जैसे उधर से रिप्लाय नही बल्कि
IAS-IPS का जॉइनिंग लेटर आएगा...



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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