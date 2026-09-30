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जोक्स: पप्पू ने मजाक-मजाक में गप्पू की गर्लफ्रेंड को कहा आई लव यू, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रोक पाएंगे हंसी

Wed, 30 Sep 2026 02:30 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 30 Sep 2026 02:30 PM IST
सार

चुटकुले: अगर आप खुद को स्वस्थ और तनावमुक्त रखना चाहते हैं, तो रोजाना कुछ समय हंसने के लिए जरूर निकालें। हंसना न सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाता है, बल्कि यह मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

फनी जोक्स: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। इसके लिए आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।






पप्पू- यार एक गड़बड़ हो गई
गप्पू- क्या हुआ?
पप्पू- मजाक-मजाक में मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को,
'आई लव यू' बोल दिया
गप्पू- फिर
पप्पू- अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि,
किसको ब्लॉक करू....
गप्पू बेहोश......



पप्पू- English की कमजोरी के कारण रह गए,
वर्ना आज हम भी किसी की बाहों में होते
गप्पू- वो कैसे?
पप्पू- वो Cute लिखती रही और हम कुत्ते,
समझते रहे......
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
टीचर- टेंस कितने प्रकार के होते हैं?
पप्पू- तीन प्रकार के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस
टीचर- शाबाश, अब उदाहरण दो
पप्पू- कल मैने पड़ोसी की बेटी को देखा था, 
आज प्यार करता हूं, कल भगा कर ले जाऊंगा
पप्पू के उदाहरण सुनकर टीचर बेहोश......
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik
मालकिन- आज तुमने रोटी में ज्यादा घी लगा दिया 
नौकरानी- गलती हो गई मालकिन, 
लगता है, गलती से मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है
नौकरानी का जवाब सुनकर मालकिन की बोलती बंद हो गई......



फनी हिंदी जोक्स: मैं गंजा होता जा रहा हूं, पत्नी का जवाब सुनकर पति की बोलती हो गई बंद


देसी जोक्स: अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़के का जवाब सुनकर लड़की के उड़ गए होश 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पत्नी अपने पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी
तभी पति हाथ छुड़वाते हुए बोला- करंट लग जायेगा
पत्नी- डोंट वेरी कल ही करवाचौथ का व्रत किया है
चेक कर रही हूं, ठीक से हुआ है या नहीं......



एक महिला फल वाले से बोली- मुझे कुछ बर्बाद पति दे दो
फल वाले को 1 घंटे लगा यह समझने में कि,
वो नाशपति मांग रही थी......
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मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : freepik
पप्पू ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर के पास गया और वहां रखी
फूलों की माला को देखकर बोला-
ये फूलों की खुशबूदार माला किस के लिए है?
डॉक्टर- ये मेरे जीवन का पहला ऑपरेशन है,
सफल हुआ तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है) 
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