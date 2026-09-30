मजेदार चुटकुले: मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती हैं, देवर की बात सुनकर भाभी ने पकड़ा सिर

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock







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चुटकुले और जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







भाभी- मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती हैं

तो औरत को क्या मिलता है?

देवर- कुछ नहीं, ऊपर वाला सिर्फ दुखियों की सुनता है......







भाभी- सुबह सुबह कहां चले?

देवर- छत पर, विटामिन D लेने के लिए

भाभी- आपकी विटामिन D दो दिन के लिए,

अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई है......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पिंकी- डॉक्टर साहब, मेरा वजन कैसे कम होगा? डॉक्टर- बस अपनी गर्दन को दाएं-बाएं हिलाना है

पिंकी- किस समय?

डॉक्टर- जब कोई खाने को पूछे तब.....

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

एक आदमी बैंक से पैसे निकालने गया

कैशियर ने आदमी को देखकर कहा "पैसे नहीं है"

ये सुनकर आदमी बोला- और दो अमीरों को पैसा,

सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में

कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उसकी

गर्दन दबोच कर कहा- बैंक में तो है तेरे खाते में नहीं है भिखारी.....







टीना- मुझे अपने पति पर शक है कि वो,

रोज किसी लड़की से मिलते हैं

मीना- अब तू क्या करेगी?

टीना- कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूं.....

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik