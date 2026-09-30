मजेदार चुटकुले: मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती हैं, देवर की बात सुनकर भाभी ने पकड़ा सिर

चुटकुले और जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
भाभी- मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती हैं
तो औरत को क्या मिलता है?
देवर- कुछ नहीं, ऊपर वाला सिर्फ दुखियों की सुनता है......
भाभी- सुबह सुबह कहां चले?
देवर- छत पर, विटामिन D लेने के लिए
भाभी- आपकी विटामिन D दो दिन के लिए,
अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई है......
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वायरल फनी जोक्स
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पिंकी- डॉक्टर साहब, मेरा वजन कैसे कम होगा? डॉक्टर- बस अपनी गर्दन को दाएं-बाएं हिलाना है
पिंकी- किस समय?
डॉक्टर- जब कोई खाने को पूछे तब.....
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जोक्स का खजाना
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टीचर- गधे के सामने एक बोतल दारु और एक बाल्टी,
पानी रखा हो, तो वो क्या पिएगा?
राजू- सर दारु
टीचर- गधा सारा पानी पिएगा,
अब बताओ इससे तुमने क्या सीखा?
राजू- जो दारु नहीं पीता वो गधा है
टीचर बेहोश.....
जोक्स: पप्पू ने मजाक-मजाक में गप्पू की गर्लफ्रेंड को कहा आई लव यू, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रोक पाएंगे हंसी
मजेदार चुटकुले: भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंची लड़की, फिर जो हुआ पढ़कर खिलखिलाकर हंसेगे आप
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जोक्स का पिटारा
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एक आदमी बैंक से पैसे निकालने गया
कैशियर ने आदमी को देखकर कहा "पैसे नहीं है"
ये सुनकर आदमी बोला- और दो अमीरों को पैसा,
सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में
कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उसकी
गर्दन दबोच कर कहा- बैंक में तो है तेरे खाते में नहीं है भिखारी.....
टीना- मुझे अपने पति पर शक है कि वो,
रोज किसी लड़की से मिलते हैं
मीना- अब तू क्या करेगी?
टीना- कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूं.....
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वायरल फनी जोक्स
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चिंटू को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भोजपुरी में एक शायरी सुनाई
चिंटू- ताजमहल कउन चीज बा,
हम एकरो से बड़ इमारत बनवा देब
मुमताज त मर के दफन भइल रहे,
तोके ससुरी हम जिंदे दफना देब......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)