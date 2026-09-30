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चुटकुले: क्या तुम्हारे पति ने जॉब बदल ली? पिंकी की बात सुनकर रिंकी के उड़ गए होश

Wed, 30 Sep 2026 04:33 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 30 Sep 2026 04:33 PM IST
सार

मजेदार फनी जोक्स: जिंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच चेहरे पर तनाव नजर आना आम बात है। ऐसे में एक छोटा-सा जोक भी माहौल को खुशनुमा बना सकता है। 

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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





रिंकी- क्या तुमने इतनी मंहगी नई साड़ी खरीदी है?
पिंकी- हां, यार बस 20 हजार रुपये की है
रिंकी- अरे वाह, क्या यह ज्वैलरी भी नई है?
पिंकी- हां, पूरे 2 लाख रुपये की है
रिंकी- क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली
पिंकी- नहीं, मैंने पति ही बदल लिया
रिंकी बेहोश......
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepic
टीचर- वो कौन-सी चीज है जो,
खींचने के बाद छोटी हो जाती है?
पप्पू-  सिगरेट
टीचर बेहोश.....



सुरेश- कहते हैं, इश्क में नींद और चेन उड़ जाता है
राजू- नींद का तो पता नहीं, 
पर चेन लेकर उड़ गई वो,
पूरे दो तोले की थी.....
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik
लड़की- मुझे बर्गर खाना है
लड़का बर्गर ले आता है
लड़की- थैक्स
लड़का- थैक्स से काम नहीं चलने वाला
लड़की (शरमाते हुए)- अच्छा तो क्या चाहिए?
लड़का- बकवास मत कर और आधा बर्गर मुझे दे...... 



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पति-पत्नी जोक्स - फोटो : freepik
पति ने पत्नी के लिए बनाया खाना
पत्नी- ये सब्ज़ी जो तुमने बनाई है,  इसका क्या नाम है?
पति- क्यों पूछ रही हो?
पत्नी- मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है,
जब वो पूछेंगे, क्या खाकर मरी थी? 



पत्नी नई साड़ी लेके आयी और पति से बोली-
जानू कहीं मत जाना, मैं अभी नई साड़ी पहन कर आती हूं
पति- ठीक है जल्दी आना
पत्नी- देखो मैं कैसी लग रही हूं?
पति- बहुत सुंदर, जी कर रहा है तुम्हे गले से लगा लूं
पत्नी- हां वो दुकानदार भी यही बोल रहा था.....
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
एक मुर्गी के बच्चे ने अपनी मां से पूछा सवाल
मां- इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते है,
हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते?
मां- बेटा अपनी बिरादरी में नाम मरने के बाद 
रखा जाता है
जैसे- चिकन टिक्का, चिकन चिली, चिकन तंदूरी,
चिकन मलाई, चिकन कढ़ाई, चिकन दो प्याजा......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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