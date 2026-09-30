चुटकुले: क्या तुम्हारे पति ने जॉब बदल ली? पिंकी की बात सुनकर रिंकी के उड़ गए होश

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







Link Copied



फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







रिंकी- क्या तुमने इतनी मंहगी नई साड़ी खरीदी है?

पिंकी- हां, यार बस 20 हजार रुपये की है

रिंकी- अरे वाह, क्या यह ज्वैलरी भी नई है?

पिंकी- हां, पूरे 2 लाख रुपये की है

रिंकी- क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली

पिंकी- नहीं, मैंने पति ही बदल लिया

रिंकी बेहोश......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepic

टीचर- वो कौन-सी चीज है जो,

खींचने के बाद छोटी हो जाती है?

पप्पू- सिगरेट

टीचर बेहोश.....







सुरेश- कहते हैं, इश्क में नींद और चेन उड़ जाता है

राजू- नींद का तो पता नहीं,

पर चेन लेकर उड़ गई वो,

पूरे दो तोले की थी.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : freepik

पति ने पत्नी के लिए बनाया खाना

पत्नी- ये सब्ज़ी जो तुमने बनाई है, इसका क्या नाम है?

पति- क्यों पूछ रही हो?

पत्नी- मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है,

जब वो पूछेंगे, क्या खाकर मरी थी?







पत्नी नई साड़ी लेके आयी और पति से बोली-

जानू कहीं मत जाना, मैं अभी नई साड़ी पहन कर आती हूं

पति- ठीक है जल्दी आना

पत्नी- देखो मैं कैसी लग रही हूं?

पति- बहुत सुंदर, जी कर रहा है तुम्हे गले से लगा लूं

पत्नी- हां वो दुकानदार भी यही बोल रहा था.....

विज्ञापन

5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik