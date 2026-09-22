देसी जोक्स: बहू- आपने सुना तो होगा मांजी, जहर ही जहर को मारता है, वजह जान लोटपोट हो जाएंगे आप

1 of 5 सास-बहू मजेदार जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स इन हिंदी: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़िए ऐसे ही कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में कभी भी हंस सकते हैं।







बहू- क्या हुआ सासू मां?

सास- सिर में बहुत दर्द हो रहा है

बहू- सिरदर्द होने पर कुछ देर अपनी,

बेटी से बात किया करो मांजी

सास- ऐसा क्यों?

बहू- आपने सुना तो होगा मांजी,

जहर ही जहर को मारता है

सास बेहोश.......







सास- तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया?

बहू- नहीं मांजी ऐसा नहीं है

उन्होंने मुझे आपको और आपके बेटे को

कैसे संभालना है, यह सिखाया है?

2 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू एक बैंक में गया और बोला-

मुझे एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है

बैंक मैनेजर- किसके साथ?

पप्पू- जिसके अकाउंट में खूब सारा पैसा हो....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

जेलर- सुना है तुम शायर हो…कुछ सुनाओ फिर

कैदी- गम-ए-उल्फत में जो कट रही जिंदगी हमारी,

जिस दिन जमानत हुई, समझ लो जिंदगी खत्म तुम्हारी…...







एक आदमी भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और बोला-

मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया

पुलिस- क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ?

आदमी- वो मेरी बीवी के साथ भाग गया.....

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : free