फनी जोक्स: गर्लफ्रेंड ने अचानक ही लड़के को थप्पड़ जड़ दिया, वजह जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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फनी जोक्स: हर दिन की भागदौड़ और तनाव के बीच अगर कुछ समय हंसने को मिल जाएं, तो चेहरे पर मुस्कान के साथ मन भी तरोताजा हो जाता है। हंसी-मजाक न सिर्फ तनाव कम करने में मदद करती है, बल्कि दिनभर की थकान को भी दूर करती है। इसलिए आपका मूड हल्का-फुल्का करने के लिए हम कुछ ऐसे मजेदार और वायरल चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ते ही आपकी हंसी छूट जाएगी।



एक शराबी दूसरे शहर गया...वहां पर उसे शराब की तलब लगी...

शराबी शराब खरीदने पहुंच गया...

शराबी- एक बोतल विह्सकी देना...

दुकानदार- हमारे यहां शराबबंदी है आपको शराब नहीं दे सकते...

शराबी- तो दुकान क्यों खोली है इसमें शराब क्यों रखी है?

दुकानदार- ये शराब सिर्फ सांप और बिच्छू काटने के मरीजों के लिए है।

शराबी- अच्छा तो ये सांप बिच्छू कहां मिलेंगे...

दुकानदार बेहोश...



2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

टीचर- तुम तो पढाई में बहुत कमजोर हो,

मैं तुम्हारी उम्र में गणित के इससे भी कठिन सवाल हल कर लेता था।

सोनू- आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे सर,

सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती...

3 of 5 लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik