चुटकुले: चिंटू से टीचर- मैं तेरी मां बन जाऊं तो तुझे 2 दिन में सुधार दूं, फिर जो हुआ पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी

हिंदी चुटकुले: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से हमारा मन के साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हंसी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। इंसान को हंसाने में जोक्स काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
टीचर- मैं तेरी मां बन जाऊं तो तुझे 2 दिन में सुधार दूं
चिंटू- मैडम मैं अभी जाकर अपने बापू को बताता हूं कि,
बापू तेरी लॉटरी लगने वाली है....
टीचर- तुम्हारा नाम क्या है?
चिंटू- निसार
टीचर- तुम्हारा जन्म कैसे हुआ?
चिंटू- जवानी जानेमन, हसीन दिलरुबा,
मिले दो दिल जंवा, निसार हो गया
चिंटू का जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए.....
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मजेदार फनी जोक्स
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एक पढ़े लिखे आदमी की शादी गांव में हो जाती है
एक दिन वह अपनी ससुराल में खाना खा रहा होता है,
तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया और
वो खांसते-खांसते मर गया
पत्नी रोते-रोते बोली- पानी भी नहीं मांग सके,
बेचारे वाटर-वाटर कहते हुए मर गए.......
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जोक्स का खजाना
- फोटो : freepik
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Amar Ujala
गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा- चाहोगे मुझे कब तक?
मैंने भी कह दिया- मेरी पत्नी को पता ना चले तब तक...
ब्वॉयफ्रेंड- क्या तुम मेरी सैलरी से गुजारा कर लोगी?
गर्लफ्रेंड- मैं तो कर लूंगी, पर तुम्हारा क्या होगा...
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फनी जोक्स
- फोटो : freepik
एक बूढ़ा बस मैं सीट पर अकेला बैठा था
तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई
कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली- आप कहां जा रहे हो?
बूढ़ा चुप बैठा रहा
बुढ़िया फिर बोली- अंकल जी आप कहां जा रहे हो?
अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और वो बोला-
तू बहुत सुंदर और जवान है बेटी, तेरे लिए लड़का
ढूंढने जा रहा हूं......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)