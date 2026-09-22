हिंदी जोक्स: साली- जीजू आपने सोचा है कि लोफर और ऑफर में क्या अंतर है? जीजा का जवाब पढ़कर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।



डॉक्टर- मोटापे का एक ही इलाज है,

चिंटू- क्या डॉक्टर?

डॉक्टर- तुम रोज एक रोटी खाओ

चिंटू- ये एक रोटी खाने के बाद खानी है या खाने से पहले?

डॉक्टर साहब बेहोश।



2 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : freepik

साली- जीजू आपने सोचा है कि लोफर और ऑफर में क्या अंतर है?

जीजा- देखो साली साहिबा, अगर आप मुझे प्यार करने को बोलोगे तो वह ऑफर कहलाएगा

और मैं कहूं तो आप मुझे लोफर कहोगी।



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik