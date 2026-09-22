जोक्स: पत्नी– मेरे ऊपर हरी साड़ी कैसी लग रही है? पति का जवाब सुनकर हो गई आगबबूला

1 of 5 पति-पत्नी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी कहीं खो सी गई है, जबकि एक छोटी सी चेहरे की मुस्कान भी पूरे दिन को खुशनुमा बना सकती है। अगर आप भी काम और तनाव के बीच हल्का-फुल्का आराम खोज रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



जलन की शिकायत लेकर एक खूबसूरत लड़की देहाती डॉक्टर के पास जाकर बोली...

लड़की- मेरे चेहरे में जलन हो रही है।

डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स रे करना पड़ेगा।

लड़की- एक्स रे में क्या होता है?

डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है...

लड़की- 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं।

डॉक्टर बेहोश!!!



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पति से बोली पत्नी– मेरे ऊपर हरी साड़ी कैसी लग रही है?

पति- मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे हरी घास पर भैस चर रही हो।

पत्नी हुई आगबबूला



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik