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हिंदी जोक्स: इंटरव्यू में बॉस ने पूछा- क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है? लड़के का जवाब सुनकर हुआ बेहोश

Thu, 17 Sep 2026 06:08 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 17 Sep 2026 06:08 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते हैं, तो आप सेहतमंद रहेंगे। हंसने से इंसान का मन पसन्न रहता है इसकी वजह से हम हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं। हंसने के लिए किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी समय हंस सकते हैं।
 

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Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

हिंदी जोक्स: अगर आपको तनाव से बचना और स्वस्थ रहना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा - आप कितने घंटे बस में रहते हो?
कंडक्टर - जी 24 घंटे। 
आदमी - वो कैसे?
कंडक्टर - देखिए, 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूं और
बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूं।
 
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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

इंटरव्यू में बॉस ने पूछा - क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है?
लड़का- हां
बॉस- कुछ बोल के दिखाओ
लड़का- डूगना लागान डेना पडेगा बुवन!
बॉस- बॉस बेहोश
 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

बबलू - ऐसा लगता है कि वो लड़की ऊंचा सुनती है।
मैं कुछ कहता हूं वो कुछ और ही बोलती है।
डबलू - वो कैसे?
बबलू - मैंने कहा… आई लव यू,
तो वह बोली मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं…

चुटकुले: साली- जीजा जी, मैं आपको कैसी लगती हूं? जीजा का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी से झगड़ा के बाद मैंने कहा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी,,
 तब से मोबाइल का चार्जर ही नही मिल रहा!

जोक्स: शिक्षक- बच्चों क्या तुम जानते हो कयामत कब आएगी? छात्र का जवाब पढ़कर छूट जाएगी हंसी

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

राजू के हाथ में नया फोन देखकर...
उसका दोस्त बोला- ये नया फोन कब खरीदा?
राजू- नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है।
दोस्त- गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया?
राजू- अरे यार, वो रोज कहती थी,
मेरा फोन नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते।
आज मौका मिला, मैंने उठा लाया।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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