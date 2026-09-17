हिंदी जोक्स: इंटरव्यू में बॉस ने पूछा- क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है? लड़के का जवाब सुनकर हुआ बेहोश

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: अगर आपको तनाव से बचना और स्वस्थ रहना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा - आप कितने घंटे बस में रहते हो?

कंडक्टर - जी 24 घंटे।

आदमी - वो कैसे?

कंडक्टर - देखिए, 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूं और

बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूं।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

इंटरव्यू में बॉस ने पूछा - क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है?

लड़का- हां

बॉस- कुछ बोल के दिखाओ

लड़का- डूगना लागान डेना पडेगा बुवन!

बॉस- बॉस बेहोश



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik