जोक्स: शिक्षक- बच्चों क्या तुम जानते हो कयामत कब आएगी? छात्र का जवाब पढ़कर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







Link Copied



जोक्स: जोक्स और चुटकुले जिंदगी में गर्माहट घोलने का काम करते हैं। हंसने से शरीर में सकारात्मकता का संचार होता है। इसके साथ ही आप हमेशा प्रसन्न रहता है। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी सेहतमंद रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



बेटा-पापा आप इंजीनियर कैसे बने?

पापा- बेटा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत तेज दिमाग होना चाहिए...

बेटा- तभी तो पूछ रहा हूं कि आप इंजीनियर कैसे बने...

दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

शिक्षक - बच्चों क्या तुम जानते हो कयामत कब आएगी?

छात्र- हां सर...

शिक्षक - तो बताओ कब?

छात्र- जब वैलेंटाइन डे और रक्षाबंधन एक ही दिन होगा।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik