चुटकुले: पप्पू ने पिंकी को सुनाई ऐसी शायरी, पढ़कर आप भी कहेंगे वाह

1 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



वायरल फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे।





पिंकी- मेरे लिए कोई शायरी कहो न

पप्पू- हर ख़ुशी तेरी तरफ मोड़ दूं

तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं

खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं

इतना काफ़ी है, या दो-चार झूठ और बोल दूं.....





पप्पू (पिंकी से)- तेरी बातों में खो जाता हूं,

तेरी यादों में रो जाता हूं

पर जब तू shopping की बात करती है,

मैं सीधा सो जाता हूं.....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock



एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया

पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला

आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा- कौन है?

पति- खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे-प्यारे फूल लाया हूं

पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया और पूछा-

फूल कहां है?

पति अंदर घुसते हुए बोला- खूबसूरत लड़की भी कहां है?

3 of 5 लड़का-लड़की वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

शिक्षक- तुम्हें पक्षी के पैर देखकर बताना है कि कौन सा पक्षी है

चिंटू- मुझे नहीं पता सर

शिक्षक- तो तुम फेल हो गए, अपना नाम बताओ

चिंटू- आप भी मेरे पैर देखकर पता कर लो न सर....





मास्टर- बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ

पप्पू- मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे,

मास्टर जी की है दो बेटी और मै मरता हूं

छोटी पे......

विज्ञापन

5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik