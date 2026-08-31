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चुटकुले: पप्पू ने पिंकी को सुनाई ऐसी शायरी, पढ़कर आप भी कहेंगे वाह
फीचर डेस्क, अमर उजाला
Published by: सोनिया चौहान
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:10 PM IST
सार
हिंदी जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है।
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Funny jokes
- फोटो : freepik
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वायरल फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे।
पिंकी- मेरे लिए कोई शायरी कहो न
पप्पू- हर ख़ुशी तेरी तरफ मोड़ दूं
तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं
खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं
इतना काफ़ी है, या दो-चार झूठ और बोल दूं.....
पप्पू (पिंकी से)- तेरी बातों में खो जाता हूं,
तेरी यादों में रो जाता हूं
पर जब तू shopping की बात करती है,
मैं सीधा सो जाता हूं.....
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया
पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला
आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा- कौन है?
पति- खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे-प्यारे फूल लाया हूं
पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया और पूछा-
फूल कहां है?
पति अंदर घुसते हुए बोला- खूबसूरत लड़की भी कहां है?
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लड़का-लड़की वायरल जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
लड़की- प्यार अंधा होता है
लड़का- आजकल तो जिसके चार-पांच बॉयफ्रेंड हैं
वो भी कहती है कि 'प्यार अंधा होता है'
अरे प्यार अधां नहीं है बहन
तुने प्यार अंधा-धूंध किया है......
शिक्षक- तुम्हें पक्षी के पैर देखकर बताना है कि कौन सा पक्षी है
चिंटू- मुझे नहीं पता सर
शिक्षक- तो तुम फेल हो गए, अपना नाम बताओ
चिंटू- आप भी मेरे पैर देखकर पता कर लो न सर....
मास्टर- बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ
पप्पू- मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे,
मास्टर जी की है दो बेटी और मै मरता हूं
छोटी पे......
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
एक दिन भगवान ने की पप्पू की मेमोरी डिलीट कर दी
फिर भगवान ने पप्पू से पूछा- तुम्हें कुछ याद है?
पप्पू- जी, मुझे मेरी बीवी का नाम याद है
भगवान- पूरा सिस्टम फॉर्मैट कर दिया पर वायरस
फिर भी रह गया.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहींहै)
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