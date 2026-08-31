हिंदी जोक्स: टीचर- गंगा कहां से निकलती है और कहां मिलती है? पप्पू ने दिया गजब का जवाब

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा - मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि तुम ही सात जन्मों तक मेरी पत्नी रहो।

दूसरी सहेली बोली- ये मर्द ऐसे ही होते हैं, सातवें जन्म से आगे के लिए किसी और को बोल रखा होगा...!!!



2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

पिता ने अपने बेटे को जीन्स का बटन टांकते हुए देखा और बोले- बेटा, हमने तुम्हारी शादी करवाई,

बहू घर लाए फिर भी तुम अपने बटन खुद टांक रहे हो?

बेटा- पिता जी आप गलत सोच रहे हैं, ये जीन्स उसकी ही है।





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik