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फनी चुटकुले: एक कंजूस मां का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

Tue, 25 Aug 2026 10:03 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 25 Aug 2026 10:03 PM IST
सार

लेटेस्ट चुटकुले: जिंदगी में हंसना और हंसाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप काफी अच्छा महसूस करते हैं और इस लिहाज से जोक्स गुदगुदाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

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हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

आज के मजेदार जोक्स: अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि हंसी-मजाक इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है। इसलिए आपको सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए ऐसे मजेदार चुटकुले और जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



एक कंजूस मां का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया
मां (गुस्से में)- गधे डेट पर कितने रुपए खर्च किए तुने?
बेटा - 500 रुपए 
मां- 500 रुपए खर्च करते हुए तुझे शर्म नहीं आई
बेटा- वो इतने ही लेकर आई थी.....


मां- बेटा तुझे कैसी बहू चाहिए?
बेटा- बिलकुल आपके जैसी,
लाड़ और प्यार करने वाली
मां- क्या बात है बेटा, लगता है तू भी,
अपने पापा की तरह पूरी जिंदगी चप्पल,
खाकर ही बिताएगा.....
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जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik
राजू (सुरेश से)- यार तेरी लाइफ में कोई लड़की क्यूं नहीं आती?
सुरेश (शायराना अंदाज में)- जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई,
खुशी ना जानें कहां दफन हो गई,
बहुत लिखी खुदा ने लोगों की तकदीर में मोहब्बत,
जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई......
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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik
तूफानी बारिश में आधी रात को एक आदमी पिज्जा लेने गया
पिज्जावाला- आप शादीशुदा हो?
आदमी (गुस्से में)- ऐसे तूफान में कौन मां अपने
बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी?

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फनी जोक्स - फोटो : freepik
साली- आपने मेरी दीदी में क्या देख कर शादी की?
जीजा- कुछ नहीं बस, बचपन से शौक था,
बड़े पंगे लेने का.....


साली- अच्छा जीजू ये बताओ कि प्यार कब होता है?
जीजा- जब राहु, केतु और शनि की दशा खराब हो
आपका मंगल कमजोर हो और
भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो.... 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik
लड़का- ए हमार रानी, दिल त करत बा कि हम 
सुबह से ले के सांझ तक, फिर सांझ से ले के रात तक,
फिर सांझ से ले के रात तक, अऊर फिर रात से लेकर
सुबह तक तोहरा के पियार करत रही
लड़की- ए हमार राजा जी, फिर हम हगे कब जाइब हो?


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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