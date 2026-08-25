फनी चुटकुले: एक कंजूस मां का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

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आज के मजेदार जोक्स: अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि हंसी-मजाक इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है। इसलिए आपको सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए ऐसे मजेदार चुटकुले और जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



एक कंजूस मां का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया

मां (गुस्से में)- गधे डेट पर कितने रुपए खर्च किए तुने?

बेटा - 500 रुपए

मां- 500 रुपए खर्च करते हुए तुझे शर्म नहीं आई

बेटा- वो इतने ही लेकर आई थी.....





मां- बेटा तुझे कैसी बहू चाहिए?

बेटा- बिलकुल आपके जैसी,

लाड़ और प्यार करने वाली

मां- क्या बात है बेटा, लगता है तू भी,

अपने पापा की तरह पूरी जिंदगी चप्पल,

खाकर ही बिताएगा.....

2 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

राजू (सुरेश से)- यार तेरी लाइफ में कोई लड़की क्यूं नहीं आती?

सुरेश (शायराना अंदाज में)- जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई,

खुशी ना जानें कहां दफन हो गई,

बहुत लिखी खुदा ने लोगों की तकदीर में मोहब्बत,

जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई......

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

साली- आपने मेरी दीदी में क्या देख कर शादी की?

जीजा- कुछ नहीं बस, बचपन से शौक था,

बड़े पंगे लेने का.....





साली- अच्छा जीजू ये बताओ कि प्यार कब होता है?

जीजा- जब राहु, केतु और शनि की दशा खराब हो

आपका मंगल कमजोर हो और

भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो....

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik