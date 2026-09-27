फनी चुटकुले: ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर ने बुढ़िया से कही ऐसी बात, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

1 of 5 देसी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स इन हिंदी: चुटकुले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक आसान और लोकप्रिय माध्यम हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव के बीच एक मजेदार चुटकुला माहौल को हल्का बना सकता है और कुछ पल के लिए चिंताओं से ध्यान हटा सकता है। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में जब मन थक जाता है, तब एक छोटा सा मजेदार चुटकुला भी चेहरे पर मुस्कान ला देता है। यही वजह है कि चुटकुले हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....









बुढ़िया- ये मेरा पहला ऑपरेशन है, डॉक्टर साहब

डॉक्टर- घबराओ मत, यह मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है

बुढ़िया बेहोश







बुढ़िया- मुझे जवान दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करानी है

कितने पैसे लगेंगे?

डॉक्टर - 6 लाख रुपए

बुढ़िया- अगर प्लास्टिक मैं खुद लगा दूं तो?

डॉक्टर - फेवीकॉल भी लेती आना

फ्री में चिपका दूंगा...... बुढ़िया- ये मेरा पहला ऑपरेशन है, डॉक्टर साहबडॉक्टर- घबराओ मत, यह मेरा भी पहला ही ऑपरेशन हैबुढ़िया बेहोशबुढ़िया- मुझे जवान दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करानी हैकितने पैसे लगेंगे?डॉक्टर - 6 लाख रुपएबुढ़िया- अगर प्लास्टिक मैं खुद लगा दूं तो?डॉक्टर - फेवीकॉल भी लेती आनाफ्री में चिपका दूंगा......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मास्टर- बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ

छात्र- मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे,

मास्टरजी की है दो बेटी और मै मरता हूं छोटी पे

मास्टर जी बेहोश....

3 of 5 लड़का-लड़की के चुटकुले - फोटो : Freepik

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4 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Freepik

पत्नी- जाओ छत पर बैठो

पति- लेकिन छत पर तो बहुत तेज धूप है

पत्नी- जब एक बार बोला जाओ छत पर

पति- लेकिन क्या है? छत पर?

पत्नी- कुछ नहीं घर में बैठे-बैठे तुम,

मुझसे ज्यादा गोरे हो गए हो.......







पत्नी को मुस्कुराता देख पति बोला-

मुझे इतना मुस्कुरा कर क्यों देख रही हो?

पत्नी- खुद को अच्छा फील कराना हो तो सुबह उठो

अपने पति को देखो और सोचो

कितने लकी हैं ये जो इनको मैं मिली......

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock