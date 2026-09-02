जोक्स: गर्लफ्रेंड- सुनो, मेरी स्किन बहुत ऑयली हो गई है, बताओ क्या लगाऊं? बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर पारा हाई

1 of 5 जोक्स - फोटो : AI

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जोक्स: हंसी एक ऐसी अद्भुत अनुभूति है जो न केवल हमें खुश रखती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। खुलकर हंसना न सिर्फ हमारे मानसिक तनाव को कम करता है साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। हंसते समय हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो दर्द को कम करने और खुशी का अहसास कराने में मदद करता है। खुलकर हंसना न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुश करता है। हंसी एक संक्रामक भावना है, जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं तो हम भी अपने आप मुस्कुराने लगते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार लेटेस्ट जोक्स लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपका मन खुश हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का सिलसिला...



एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया

टॉयलेट से 'जिन्न' प्रकट हुआ और लड़की को गोल्ड का फोन देते हुए बोला

ये लो तुम्हारा फोन

लड़की ने 'कुल्हाड़ी' वाली कहानी सुन रखी थी

इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा- ये सोने का फोन मेरा नहीं है

जिन्न-पगली रुलाएगी क्या? धो के देख तेरा ही है....

हंसी एक ऐसी अद्भुत अनुभूति है जो न केवल हमें खुश रखती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। खुलकर हंसना न सिर्फ हमारे मानसिक तनाव को कम करता है साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। हंसते समय हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो दर्द को कम करने और खुशी का अहसास कराने में मदद करता है। खुलकर हंसना न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुश करता है। हंसी एक संक्रामक भावना है, जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं तो हम भी अपने आप मुस्कुराने लगते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार लेटेस्ट जोक्स लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपका मन खुश हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का सिलसिला...

2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

गर्लफ्रेंड- सुनो, मेरी स्किन बहुत ऑयली-ऑयली हो गई है, बताओ न क्या लगाऊं?

बॉयफ्रेंड- ये लो विम बार, ये पूरी चिकनाई हटा देगा…



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किच-किच शुरू कर दी

परेशान पति- अरे यार दिनभर का थका-हारा आया हूं,

पहले फ्रेश तो होने दो

पत्नी- मैं भी तो दिनभर अकेली थी,

तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूं.....



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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मैडम- क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए.

गप्पू मसूमियत से खड़ा हो गया

मैडम- क्या तुम बेवकूफ हो?

गप्पू- नहीं मैडम आप अकेली खड़ी थीं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा...



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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik