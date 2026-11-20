1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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हिंदी जोक्स: जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स और मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?

छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है।

वरना स्टाफ रूम में रख देंगे।



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

मम्मी- चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ?

चिंटू- मास्टर जी ने कहा है कि एक और साल इसी क्लास में पढ़ना होगा

मम्मी- शाबाश, चाहे 2-3 साल और लग जाए, लेकिन फेल मत होना।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik