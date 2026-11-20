फनी जोक्स: खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसी न सिर्फ हमारे मन को प्रसन्न रखती है, बल्कि तनाव दूर करने और दिनभर की थकान को कम करने में भी मदद करती है। मगर आज की व्यस्त दिनचर्या में हम इतने उलझ गए हैं कि खुलकर हंसने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। यही वजह है कि छोटी उम्र में ही लोग तनाव और चिंता का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में हंसी-मजाक के लिए भी कुछ समय निकालें। इसी कोशिश में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार हिंदी जोक्स और चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।
पलटू- अंकल, मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई है, अब आप मेरा उधारी वाला खाता निकालो।
दुकानदार- अरे बहुत अच्छा, आज सारा हिसाब चुकता करोगे क्या?
पलटू- नहीं अंकल, बस खाते में मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा दो।
पलटू- की बात सुनकर दुकानदार ने लट्ठ उठाकर उसको जमकर कूटा।
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वायरल फनी जोक्स
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पप्पू को दुखी देखकर गप्पू ने पूछा- क्यों टेंशन में हो?
पप्पू- यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख दिए, अब उसे पहचान नहीं पा रहा हूं।
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पत्नी- सूजी के हलवे में चीनी कम है...!
पति- लेकिन ये तो उपमा बनाया था मैंने...!
पत्नी- अच्छा, फिर नमक ज्यादा है उपमा में...!
पति बेहोश...!
चुटकुले: भाई- तुम्हें हर चीज में कमी क्यों नजर आती है? भाई ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट
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मजेदार फनी जोक्स
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संजू बैंक में पैसे जमा करवाने गया...!
कैशियर- आपके सारे नोट नकली हैं...
संजू - तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जमा तो मेरे अकाउंट में ही होने हैं ना...!
हिंदी जोक्स: मकान मालिक किराएदार से- तुमने इस महीने भी किराया देर से दिया है, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी
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नौकर- मैडम घर में मेहमान आए हैं, शरबत बनाने के लिए नींबू नहीं है, क्या करूं...?
मैडम- अरे डरता क्यों है, न्यू विम बार में 100 नींबुओं की शक्ति है, डाल दे दो बूंद...!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)