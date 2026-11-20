फनी जोक्स: खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसी न सिर्फ हमारे मन को प्रसन्न रखती है, बल्कि तनाव दूर करने और दिनभर की थकान को कम करने में भी मदद करती है। मगर आज की व्यस्त दिनचर्या में हम इतने उलझ गए हैं कि खुलकर हंसने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। यही वजह है कि छोटी उम्र में ही लोग तनाव और चिंता का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में हंसी-मजाक के लिए भी कुछ समय निकालें। इसी कोशिश में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार हिंदी जोक्स और चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।





पलटू- अंकल, मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई है, अब आप मेरा उधारी वाला खाता निकालो।

दुकानदार- अरे बहुत अच्छा, आज सारा हिसाब चुकता करोगे क्या?

पलटू- नहीं अंकल, बस खाते में मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा दो।

पलटू- की बात सुनकर दुकानदार ने लट्ठ उठाकर उसको जमकर कूटा।

