फनी जोक्स: बीरबल कौन था? पप्पू का जवाब सुनकर टीचर हुआ बेहोश

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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वायरल जोक्स: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है।



टीचर- बीरबल कौन था?

पप्पू- पता नहीं सर

टीचर- पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता चले

पप्पू- सर प्रमोद, विक्की, गौरव कौन हैं?

टीचर- मुझे क्या पता?

पप्पू- बेटी पर ध्यान दो तो पता चले

टीचर बेहोश......

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

सोनू- डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है

डॉक्टर- छिलके सहित फल खाया करो

एक घंटे बाद

सोनू- डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है

डॉक्टर- क्या खाया था?

सोनू- छिलके सहित नारियल ......





पत्नी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए

डॉक्टर के पास गई

पत्नी- डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए

डॉक्टर- घबराओ नहीं मैं एक शरीफ आदमी हूं

पत्नी- आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है

मुझे आप पर भरोसा है पर अपने पति पर नहीं है.....

3 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

गर्लफ्रेंड- क्या होती है?

बॉयफ्रेंड- जो अपनी किडनी बेचकर

अपने बॉयफ्रेंड को iPhone X दिलाए

और बाद में कहे बाबू और कुछ चाहिए?

अभी एक किडनी और बाकी है.....





गर्लफ्रेंड की याद में नदी किनारे उदास बैठा चिंटू,

पानी में पत्थर मार रहा था

तभी एक मेढ़क पानी में से निकल कर बोला-

पानी में आ, तेरी उदासी उतारता हूं

अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का

सिर फोड़ दिया.... बॉयफ्रेंड- पता है, असली गर्लफ्रेंड क्या होती है?

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला