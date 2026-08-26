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फनी जोक्स: बीरबल कौन था? पप्पू का जवाब सुनकर टीचर हुआ बेहोश

Wed, 26 Aug 2026 11:06 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 26 Aug 2026 11:06 PM IST
सार

काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

वायरल जोक्स: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। 



टीचर- बीरबल कौन था?
पप्पू- पता नहीं सर
टीचर- पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता चले
पप्पू- सर प्रमोद, विक्की, गौरव कौन हैं?
टीचर- मुझे क्या पता?
पप्पू- बेटी पर ध्यान दो तो पता चले
टीचर बेहोश......
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वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik
सोनू- डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है
डॉक्टर- छिलके सहित फल खाया करो
एक घंटे बाद 
सोनू- डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है
डॉक्टर- क्या खाया था?
सोनू- छिलके सहित नारियल ......


पत्नी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए
डॉक्टर के पास गई
पत्नी- डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए
डॉक्टर- घबराओ नहीं मैं एक शरीफ आदमी हूं
पत्नी- आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है
मुझे आप पर भरोसा है पर अपने पति पर नहीं है..... 
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
पत्नी ने पति का मोबाइल चेक किया,
उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला
पत्नी सिर पकड़कर बोली-
हे भगवान जिसे कोई भी घास नहीं डाल रहा है,
मैं ऐसे आदमी के साथ जीवन गुजार रही हूं......

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हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik
बॉयफ्रेंड- पता है, असली गर्लफ्रेंड क्या होती है?

गर्लफ्रेंड- क्या होती है?
बॉयफ्रेंड- जो अपनी किडनी बेचकर
अपने बॉयफ्रेंड को iPhone X दिलाए
और बाद में कहे बाबू और कुछ चाहिए?
अभी एक किडनी और बाकी है.....


गर्लफ्रेंड की याद में नदी किनारे उदास बैठा चिंटू,
पानी में पत्थर मार रहा था
तभी एक मेढ़क पानी में से निकल कर बोला- 
पानी में आ, तेरी उदासी उतारता हूं
अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का 
सिर फोड़ दिया....
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
नौकरानी- मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए
मालकिन- अगर तू छुट्टी पर चली गई,
तो फिर तेरे साहब का नाश्ता कौन बनाएगा?
टिफिन कौन पैक करेगा, कपड़े कौन धोएगा,
उनको टाइम से दवाई कौन देगा?
नौकरानी (शरमाते हुए)- अगर आप कहें,
तो मैं साहब को भी अपने साथ ले जाऊं...


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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