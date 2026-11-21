जोक्स हिंदी: सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। खुलकर हंसने से न सिर्फ मन खुश रहता है, बल्कि तनाव भी कम होता है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लोगों को खुश रहने और तनाव से बचने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल कुछ मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।





वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए

उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड ख़रीदे और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा- “हैल्लो जान !! पहचान गए ना? शाम को मिलो, “आई लव यू ”।

दुकानदार ने पूछा- ये क्या मामला है?

तो वकील साहब ने बताया- पिछले वैलेंटाइन डे पर आस पास की कालोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिन में तलाक के चार केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूं।

दुकानदार बेहोश

