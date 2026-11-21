1 of 5 जीजा साली जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: जीजा और साली का रिश्ता हंसी-मजाक और नोकझोंक से भरा होता है। दोनों के बीच अक्सर मजेदार बातचीत और हंसी-मजाक चलता रहता है, जो हर पल को खुशनुमा बना देता है। आज हम आपके लिए जीजा-साली के कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इन चुटकुलों को आप अपने दोस्तों को भी भेजकर हंसी-मजाक का माहौल बना सकते हैं।



चिंटू के हाथ में नया फोन देखकर पिंटू बोला- नया फोन कब खरीदा?

चिंटू- नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है।

पिंटू- गर्लफ्रेंड का फोन क्यूं ले आया?

चिंटू- रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लाया।



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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

जीजा- तुम गर्ल्स इतनी ब्यूटीफुल क्यों होती हो?

साली- क्योंकि, भगवान ने हमें अपने हाथों से फुर्सत में बनाया है।

जीजा- आप बोल तो ऐसे रही हो, जैसे हमें तो मजदूरों ने ठेके पर बनाया है।





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik