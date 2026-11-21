फनी जोक्स: जीजा और साली का रिश्ता हंसी-मजाक और नोकझोंक से भरा होता है। दोनों के बीच अक्सर मजेदार बातचीत और हंसी-मजाक चलता रहता है, जो हर पल को खुशनुमा बना देता है। आज हम आपके लिए जीजा-साली के कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इन चुटकुलों को आप अपने दोस्तों को भी भेजकर हंसी-मजाक का माहौल बना सकते हैं।
चिंटू के हाथ में नया फोन देखकर पिंटू बोला- नया फोन कब खरीदा?
चिंटू- नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है।
पिंटू- गर्लफ्रेंड का फोन क्यूं ले आया?
चिंटू- रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लाया।
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वायरल चुटकुले
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जीजा- तुम गर्ल्स इतनी ब्यूटीफुल क्यों होती हो?
साली- क्योंकि, भगवान ने हमें अपने हाथों से फुर्सत में बनाया है।
जीजा- आप बोल तो ऐसे रही हो, जैसे हमें तो मजदूरों ने ठेके पर बनाया है।
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मजेदार फनी जोक्स
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जीजा- तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो?
साली- बेवकूफ नमूना मिलने से अच्छा है, जाना-पहचाना बदमाश मिल जाए।
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वायरल चुटकुले
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साली- आप लड़के लव मैरिज क्यों करते हो?
जीजा- एनाकोंडा मिलने से अच्छा है कि पहले से पाली हुई नागिन मिल जाए
फिर साली ने जीजा की क्लास लगा दी।
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Funny jokes
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जीजा- अरे साली साहिबा, मुर्गे की लेग पीस कहां गई?
साली- अरे मुर्गा लंगड़ा था।
जीजा- और दिल यानी कलेजी?
साली- वो तो मुर्गी ले गई ना जनाब।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)