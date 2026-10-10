जोक्स हिंदी: इन 5 धमाकेदार जोक्स को पढ़ते ही छूट जाएगी हंसी, पढ़िए मजेदार चुटकुले

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स हिंदी: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



गर्लफ्रेंड- मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए।

ब्वॉयफ्रेंड- चल पगली....कुछ भी हो....

मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा....

मम्मी से बोलना मुझे भूल जाएं.....



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2 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

बाप- बेटा 5 के बाद क्या आता है?

बेटा- 6 और 7 पापा!

बाप- शाबाश बेटा मेरा तो बहुत इंटेलीजेंट है अच्छा तो 6, 7 के बाद!

बेटा- 8, 9, 10

बाप- और उसके बाद?

बेटा- और उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह!



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik