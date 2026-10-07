हिंदी जोक्स: देवर की बात सुनकर भाभी की पारा हो गया हाई, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 मजेदार चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे में जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होते हैं। आज हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर ठहाके मारने लगेंगे आप।



महिला- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में

बातें करने लगे हैं! क्या करूं?

डॉक्टर- उन्हें दिन में बोलने का

मौका दीजिए!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

लड़का- पता है, बस में बैठते हुए

मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता।

लड़की-तो फिर तुम क्या करते हो?

लड़का- मैं अपनी आंखे बंद कर लेता हूं!





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik