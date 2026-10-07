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फनी जोक्स: जीजा - अच्छा ये बताओ तुम इतनी खुबसूरत कैसे हो? साली का जवाब सुनकर लगा जोर का झटका

Wed, 07 Oct 2026 07:28 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 07:28 PM IST
सार

फनी जोक्स:  जोक्स और चुटकुले हमारी जिंदगी में गर्माहट घोलते हैं। इसके साथ ही लोगों को हंसाने में काफी मदद करते हैं। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मानसिक तनाव और उससे होने वाली बीमारियों से दूर रहते हैं। आप जोक्स और चुटकुले पढ़कर हंस सकते हैं। 
 

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Jija Sali Jokes in Hindi Funny Jokes in Hindi Jokes of the day
जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock

फनी जोक्स:  अगर आप सुबह-शाम हंसना शुरू कर दें, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास नहीं आएगी। सिर्फ यही नहीं हंसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। एक स्टडी के मुताबिक, ज्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति अधिक जीते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार जोक्सलेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। 



सप्पू - यार मैं परेशान हो गया हूं!
मेरी बीवी हमेशा पिछले पति के बारे में ही
बातें करती रहती है!
गप्पू - शुक्र करो भाई!
मेरी बीवी तो अगले पति के बारे में
बातें करती है!
 
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Jija Sali Jokes in Hindi Funny Jokes in Hindi Jokes of the day
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पिता बेटे से- देखो बेटे, जुआ नहीं खेलते।
यह ऐसी आदत है जिसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे,
परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हार जाओगे।
बेटा- बस, पिताजी।
मैं समझ गया, आगे से मैं एक दिन छोड़ कर खेला करूंगा।


 

Jija Sali Jokes in Hindi Funny Jokes in Hindi Jokes of the day
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

जीजा अपनी साली के साथ चैटिंग करते हुए
जीजा - वाह तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खुबसूरत हो
साली - जीजू आप बड़े वो हो।
जीजा - अच्छा ये तो बताओ तुम इतनी खुबसूरत कैसे हो?
आखिर क्या इस्तेमाल करती हो?
साली - फोटोशॉप और कैमरा फ़िल्टर।
जीजा बेहोश

जोक्स: डॉक्टर- अब तो शराब नहीं पीते तुम? पप्पू का जवाब सनकर हो गया बेहोश

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Jija Sali Jokes in Hindi Funny Jokes in Hindi Jokes of the day
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार?
पति- मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है।

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Jija Sali Jokes in Hindi Funny Jokes in Hindi Jokes of the day
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

लड़की- कितना प्यार करते हो मुझसे?
प्रेमी- शाहजहां जितना
लड़की- तो ताजमहल बनवाओ
प्रेमी- जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूं।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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