फनी जोक्स: जीजा - अच्छा ये बताओ तुम इतनी खुबसूरत कैसे हो? साली का जवाब सुनकर लगा जोर का झटका

1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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फनी जोक्स: अगर आप सुबह-शाम हंसना शुरू कर दें, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास नहीं आएगी। सिर्फ यही नहीं हंसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। एक स्टडी के मुताबिक, ज्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति अधिक जीते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार जोक्सलेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।



सप्पू - यार मैं परेशान हो गया हूं!

मेरी बीवी हमेशा पिछले पति के बारे में ही

बातें करती रहती है!

गप्पू - शुक्र करो भाई!

मेरी बीवी तो अगले पति के बारे में

बातें करती है!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पिता बेटे से- देखो बेटे, जुआ नहीं खेलते।

यह ऐसी आदत है जिसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे,

परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हार जाओगे।

बेटा- बस, पिताजी।

मैं समझ गया, आगे से मैं एक दिन छोड़ कर खेला करूंगा।







3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik