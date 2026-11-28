जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार चाय की एक प्याली, परिवार के साथ बिताए कुछ पल या किसी की कही छोटी-सी मजेदार बात भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। आज की व्यस्त दिनचर्या में लोग काम, जिम्मेदारियों और तनाव के बीच इतने उलझे रहते हैं कि हंसना-मुस्कुराना कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन रोजाना हंसना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हंसी न सिर्फ मन को हल्का करती है, बल्कि तनाव से राहत देने और दिनभर के मूड को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। तो चलिए पढ़ते हैं सास-बहू के कुछ नए जोक्स, जिनके जवाब आपको जरूर हंसाएंगे।
सास - बहू, तुम हर काम की तस्वीर क्यों खींचती रहती हो?
बहू - मम्मी जी, ताकि बाद में कोई यह न कहे कि मैंने कुछ किया ही नहीं।
सास - तो मेरी भी एक तस्वीर खींच दो।
बहू - आपकी क्यों?
सास - ताकि सबको पता चले कि काम करवाने वाला भी घर में मौजूद है!
2 of 5
सास-बहू जोक्स
- फोटो : adobe stock/amar ujala
सास - बहू, आज खाने में क्या नया बनाया है?
बहू - मम्मी जी, आज मैंने इंटरनेट देखकर नई डिश बनाई है।
सास - अच्छा! कैसी बनी?
बहू - अभी तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं।
सास - और तुमने खाई?
बहू - नहीं मम्मी जी, मैं तो पहले आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हूं!
3 of 5
सास-बहू जोक्स
- फोटो : Adobe Stock
बहू - मम्मी जी, आपको घर में सबसे ज्यादा शांति कब मिलती है?
सास - जब तुम दोनों पति-पत्नी बाहर जाते हो।
बहू - और मुझे तब मिलती है, जब आप अपने मायके जाती हैं।
सास - अच्छा! तो फिर हम दोनों की शांति का इंतजाम एक साथ करना पड़ेगा।
4 of 5
जोक्स का खजाना
- फोटो : Funny Jokes
सास - बहू, तुम बाजार से सामान लाने में इतना समय क्यों लगाती हो?
बहू - मम्मी जी, हर चीज देखकर उसकी कीमत भी तो जांचनी पड़ती है।
सास - हमारे जमाने में तो इतनी देर नहीं लगती थी।
बहू - तभी तो आपके जमाने की कीमतें और आज की कीमतें अलग-अलग हैं!
5 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
बहू - मम्मी जी, मैंने घर के लिए एक नया कैलेंडर खरीदा है।
सास - उसमें ऐसा क्या खास है?
बहू - इसमें छुट्टियों के दिन अलग रंग से दिखाए गए हैं।
सास - तो मेरे लिए कौन-सा रंग रखा है?
बहू - आपके लिए तो पूरा कैलेंडर ही खाली छोड़ दिया है, आप जब चाहें छुट्टी ले सकती हैं!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)