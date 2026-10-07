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मजेदार चुटकुले: मिंटू- तू पढ़ाई कब करता है? चिंटू ने दिया ऐसा जवाब कि हंसने पर हो जाएंगे मजबूर

Wed, 07 Oct 2026 01:26 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 07 Oct 2026 01:26 PM IST
सार

Majedaar Chutkule: चिंटू और मिंटू की मजेदार बातचीत में कभी पढ़ाई का टेंशन है तो कभी घरवालों की डांट। दोनों दोस्तों की मासूम और हाजिरजवाबी वाली बातें आपको हंसाने के साथ-साथ कई बार सोचने पर भी मजबूर कर देंगी।
 

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chintu mintu funny and comedy jokes goes viral on Internet see netizens reaction
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

दिनभर की भागदौड़, काम का दबाव और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच कुछ मिनट हंसना भी जरूरी है। हंसी न सिर्फ मूड को बेहतर करती है, बल्कि दिमाग को थोड़ी देर के लिए रोज की टेंशन से दूर करने में भी मदद करती है। यही वजह है कि हल्के-फुल्के और साफ-सुथरे जोक्स पढ़ना एक अच्छा ब्रेक हो सकता है। दोस्तों के साथ मजेदार बातें करना हो या खाली समय में चेहरे पर मुस्कान लानी हो, एक अच्छा जोक माहौल को हल्का कर देता है। ऐसे ही मजेदार और सेंसिबल जोक्स के लिए पढ़िए चिंटू-मिंटू की ये मजेदार बातचीत, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।




 चिंटू - मिंटू, तू रोज सुबह जल्दी कैसे उठ जाता है?
मिंटू - अलार्म लगाकर।
चिंटू - अलार्म तो मैं भी लगाता हूं।
मिंटू - फर्क इतना है कि मैं अलार्म सुनकर उठता हूं, तू सुनकर उसे बंद कर देता है।
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मिंटू - चिंटू, तू पढ़ाई कब करता है?
चिंटू - जब मुझे लगता है कि अब बहुत जरूरी है।
मिंटू - फिर?
चिंटू - फिर मुझे लगता है कि कल से करूंगा।

चिंटू - मिंटू, आज मैंने तय किया है कि मोबाइल कम चलाऊंगा।
मिंटू - बहुत अच्छी बात है।
चिंटू - हां, इसलिए अब मैं मोबाइल में टाइमर लगाकर देखूंगा कि कितने घंटे चलाता हूं।

 मिंटू - चिंटू, तू इतना खुश क्यों है?
चिंटू - आज पापा ने कहा कि मैं बहुत समझदार हो गया हूं।
मिंटू - फिर?
चिंटू - फिर उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी भी मुझे दे दी।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

चिंटू - मिंटू, परीक्षा में सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
मिंटू - मेहनत।
चिंटू - बिल्कुल सही।
मिंटू - और अगर मेहनत न की हो?
चिंटू - तब आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है।

 मिंटू - चिंटू, तू हर काम कल पर क्यों छोड़ देता है?
चिंटू - क्योंकि कल हमेशा एक और मौका देता है।
मिंटू - और आज?
चिंटू - आज तो आराम करने के लिए है।

चिंटू - मिंटू, मेरी मां कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछता हूं।
मिंटू - फिर तूने क्या कहा?
चिंटू - मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कहती हो?

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

मिंटू - चिंटू, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए?
चिंटू - अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए।
मिंटू - और अगर लक्ष्य ही पता न हो?
चिंटू - तो पहले ये पता करो कि घर से आवाज किस तरफ से आ रही है।

 चिंटू - मिंटू, आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया।
मिंटू - क्या?
चिंटू - मां ने कहा था कमरे की सफाई कर दो, मैंने तुरंत झाड़ू उठा ली।
मिंटू - फिर?
चिंटू - फिर मां के हाथ में दे दी।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मिंटू - चिंटू, तुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगती है?
चिंटू - मैं लोगों की बात बहुत जल्दी मान लेता हूं।
मिंटू - ये तो कमजोरी नहीं, अच्छी बात है।
चिंटू - अच्छा, तो मैं मान लेता हूं।

 

डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं 

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