मजेदार चुटकुले: मिंटू- तू पढ़ाई कब करता है? चिंटू ने दिया ऐसा जवाब कि हंसने पर हो जाएंगे मजबूर

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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दिनभर की भागदौड़, काम का दबाव और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच कुछ मिनट हंसना भी जरूरी है। हंसी न सिर्फ मूड को बेहतर करती है, बल्कि दिमाग को थोड़ी देर के लिए रोज की टेंशन से दूर करने में भी मदद करती है। यही वजह है कि हल्के-फुल्के और साफ-सुथरे जोक्स पढ़ना एक अच्छा ब्रेक हो सकता है। दोस्तों के साथ मजेदार बातें करना हो या खाली समय में चेहरे पर मुस्कान लानी हो, एक अच्छा जोक माहौल को हल्का कर देता है। ऐसे ही मजेदार और सेंसिबल जोक्स के लिए पढ़िए चिंटू-मिंटू की ये मजेदार बातचीत, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।





चिंटू - मिंटू, तू रोज सुबह जल्दी कैसे उठ जाता है?

मिंटू - अलार्म लगाकर।

चिंटू - अलार्म तो मैं भी लगाता हूं।

मिंटू - फर्क इतना है कि मैं अलार्म सुनकर उठता हूं, तू सुनकर उसे बंद कर देता है।

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मिंटू - चिंटू, तू पढ़ाई कब करता है?

चिंटू - जब मुझे लगता है कि अब बहुत जरूरी है।

मिंटू - फिर?

चिंटू - फिर मुझे लगता है कि कल से करूंगा।



चिंटू - मिंटू, आज मैंने तय किया है कि मोबाइल कम चलाऊंगा।

मिंटू - बहुत अच्छी बात है।

चिंटू - हां, इसलिए अब मैं मोबाइल में टाइमर लगाकर देखूंगा कि कितने घंटे चलाता हूं।



मिंटू - चिंटू, तू इतना खुश क्यों है?

चिंटू - आज पापा ने कहा कि मैं बहुत समझदार हो गया हूं।

मिंटू - फिर?

चिंटू - फिर उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी भी मुझे दे दी।

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चिंटू - मिंटू, परीक्षा में सबसे जरूरी चीज क्या होती है?

मिंटू - मेहनत।

चिंटू - बिल्कुल सही।

मिंटू - और अगर मेहनत न की हो?

चिंटू - तब आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है।



मिंटू - चिंटू, तू हर काम कल पर क्यों छोड़ देता है?

चिंटू - क्योंकि कल हमेशा एक और मौका देता है।

मिंटू - और आज?

चिंटू - आज तो आराम करने के लिए है।



चिंटू - मिंटू, मेरी मां कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछता हूं।

मिंटू - फिर तूने क्या कहा?

चिंटू - मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कहती हो?

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मिंटू - चिंटू, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए?

चिंटू - अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए।

मिंटू - और अगर लक्ष्य ही पता न हो?

चिंटू - तो पहले ये पता करो कि घर से आवाज किस तरफ से आ रही है।



चिंटू - मिंटू, आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया।

मिंटू - क्या?

चिंटू - मां ने कहा था कमरे की सफाई कर दो, मैंने तुरंत झाड़ू उठा ली।

मिंटू - फिर?

चिंटू - फिर मां के हाथ में दे दी।

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