मजेदार चुटकुले: केवल दो तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाते हैं, देवर की बात सुनकर भाभी ने पकड़ा सिर

हिंदी चुटकुले: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ फनी जोक्स (Funny Jokes In Hindi) और मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule In Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....
देवर- केवल दो तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाते हैं
भाभी- कौन-कौन?
देवर- कुंवारे और विवाहित
भाभी-और जो समझ जाते हैं वो?
देवर- वो तो फिर साधु-संत बनकर आश्रम पकड़ लेते हैं.....
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फनी जोक्स
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पप्पू अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाता है
डॉक्टर (पप्पू से)- कहां दर्द है?
पप्पू- अगर फीस कम करते हो तो मैं बताता हूं
वरना खुद ही ढूंढ़ लो
पप्पू की बात सुनकर डॉक्टर बेहोश....
एक डॉक्टर मर कर ऊपर पहुंचा
उसे वहां अपना पुराना मरीज मिल गया
मरीज- डॉक्टर साहब अब तो बता दो,
आखिर मुझे बीमारी क्या थी.....
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वायरल फनी जोक्स
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पिता (बेटे से)- जरा अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बताना
बेटा- मैं डाल देता हूं
पिता- बाप हूं तेरा, बता
बेटा- मैं डाल देता हूं न, आप से कुछ गलती हो जाएगी
पिता- मैं अनपढ़ नहीं हूं, बता जल्दी
बेटा- Papakisetting@flat202
बेटे का जवाब सुनकर पिता की बोलती बंद हो गई...
देसी जोक्स: बहू- आपने सुना तो होगा मांजी, जहर ही जहर को मारता है, वजह जान लोटपोट हो जाएंगे आप
मजेदार चुटकुले: कुत्ता पालने को लेकर दामाद ने ससुर को दिया ऐसा जवाब, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल
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फनी जोक्स
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राजू- समय रहते शादी कर लेनी चाहिए
सुरेश- ऐसा क्यों?
गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में साथ नहीं देती, बीवी ही काम आती है
जो भले चैन से जीने न दे, पर मरने भी नहीं देगी.....
राजू (गोलू से)- कुछ लड़कियां इतने प्यार से भैया बोलती हैं,
कि मुझे उनके दहेज की चिंता होने लगती है......
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वायरल फनी जोक्स
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पप्पू- मां ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं?
मां- बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू
पप्पू (मन ही मन सोचता हुआ) बोला- कसम से आज पहली बार
देवता वाली फीलिंग आ रही है.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)