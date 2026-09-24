देसी जोक्स: हमारे प्यार के बारें में किसी को मत बताना, लड़की का जवाब सुनकर लड़के के उड़ गए होश

1 of 5 लड़का-लड़की जोक्स - फोटो : freepik







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फनी चुटकुले: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। ऐसे मे आज हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ फनी जोक्स (Funny Jokes In Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.......





लड़का- बेबी हमारे प्यार के बारें में किसी को मत बताना लड़की- तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी

लड़का- अरे उसको क्यों?

लड़की- वो हमेशा कहती थी कि,

कोई कुत्ते का पिल्ला ही होगा,

जो तुझसे प्यार करेगा.......









लड़का- मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि

लड़कियां इतना फैशन करती क्यों हैं?

लड़की- अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते

जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है,

पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं न...... लड़की- तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगीलड़का- अरे उसको क्यों?लड़की- वो हमेशा कहती थी कि,कोई कुत्ते का पिल्ला ही होगा,जो तुझसे प्यार करेगा.......लड़का- मुझे आज तक समझ में नहीं आया किलड़कियां इतना फैशन करती क्यों हैं?लड़की- अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानतेजाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है,पंछी उतने ज्यादा फंसते हैं न......

2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

कानपुर स्टाइल में टीचर ने पप्पू से पूछा-

काहे ब कल स्कूल काहे नहीं आए?

पप्पू- काहे, कल जौ आये रहें

उनका कलेक्टर बना दिए हो का......

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

देवर बंदूक लेके दरवाजे पर खड़ा था

भाभी- बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो?

देवर- शेर का शिकार करने जा रहा हूं

भाभी- तो जाते क्यों नहीं?

देवर- क्योंकि बाहर कुत्ता खड़ा है......







भाभी- चाय बनाऊं तुम्हारे लिए?

देवर- हां

भाभी-अदरक वाली

देवर- हां

भाभी- तुलसी डालू?

देवर- हां

भाभी- पुदीना डालू?

देवर- एक काम करो भाभी, राई और जीरा

डाल कर तड़का भी लगा दो.......

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik