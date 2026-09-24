फनी जोक्स: साली से जीजा- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? फिर जो हुआ जानकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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फनी जोक्स: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेहद कम उम्र में ही तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आपसे तनाव भी दूर रहेगा। आपको हंसाने के लिए कुछ हंसी के हंसगुल्ले लेकर आए हैं। इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे।



गोलू- कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया,

भोलू- क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ?

गोलू- फिर क्या? मेरी पिटाई हुई।

भोलू- किसने मारा?

गोलू- सूरज की मम्मी ने



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

जीजा- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी?

साली- पर सीन क्या है?

जीजा- तुम्हें धीरे-धीरे पानी में जाना है।

साली- ओह वाऊ, पर फिल्म का नाम क्या है?

जीजा- गई भैंस पानी में।

3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik