जोक्स हिंदी: टीचर- तुम देर से क्यों आए? छात्र का जवाब सुनते ही कर दी धुनाई

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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जोक्स हिंदी: हेथ्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। इसकी वजह से बेहद कम उम्र में तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव से बचने के लिए हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार जोक्स (Majedar Chutkule in Hindi), जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था, बकरा मैं-मैं चिल्ला रहा था।

तभी एक बच्चे ने पूछा- आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है ?

कसाई- मैं इसे काटने ले जा रहा हूं, इसलिए।

बच्चा- कटने ही तो जा रहा है कौन सा, स्कूल जा रहा है !!!



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- तुम देर से क्यों आए?

पप्पू- सड़क पर लगे बोर्ड के कारण

टीचर- कैसे बोर्ड के कारण?

पप्पू- जिस पर लिखा है, 'आगे स्कूल है, धीरे चलें'...!

टीचर ने फिर की धुनाई



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik