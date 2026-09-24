हिंदी चुटकुले: पडिंत जी ने सुरेश को बताया शांति का सही अर्थ, पढ़कर पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप

जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।
सुरेश- पडिंत जी, शांति किसे कहते हैं?
पडिंत जी- जब पत्नी बोल रहा हो और पत्नी
सुन रही हो, उसे शांति कहते हैं.....
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पति-पत्नी के वायरल चुटकुले
- फोटो : freepik
पत्नी- डॉक्टर ने मुझे 1 महीना आराम करने के लिए कहा है,
फिर ये बताओ कहां ले जाओगे मुझे?
स्विट्जरलैंड या पेरिस
पति- दूसरे डॉक्टर के पास.....
पति- भले ही पत्नियां अपने पति को डरा कर रखें
लेकिन अपनी सहेली और पड़ोसियों से कहती है,
उनको पता चलेगा तो मुझे कच्चा खा जाएंगे.....
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मजेदार जोक्स
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हिंदी जोक्स
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बॉयफ्रेंड- तुम मेरे ख्वाबों में और जज्बातों में रहती हो
गर्लफ्रेंड- तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है,
मैं तो दिल्ली में रहती हूं.......
गर्लफ्रेंड- मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी
बॉयफ्रेंड- पर मुझे कोई दुख ही नहीं है
गर्लफ्रेंड- मैं शादी के बाद के बारे में बात कर रही हूं........
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वायरल फनी जोक्स
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एक शायर डॉक्टर बन गया
पप्पू- डॉक्टर साहब ये दवाईयां कैसे लेनी हैं?
डॉक्टर- दिल लगा कर मोहब्बत में धमाल करें,
सिरप को अच्छी तरह हिला कर के इस्तेमाल करें
दिल मेरा टूट गया, उठी जब उसकी डोली,
सुबह, दोपहर, शाम बस एक-एक गोली
पप्पू बेहोश......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)