हिंदी चुटकुले: पडिंत जी ने सुरेश को बताया शांति का सही अर्थ, पढ़कर पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।







सुरेश- पडिंत जी, शांति किसे कहते हैं?

पडिंत जी- जब पत्नी बोल रहा हो और पत्नी

सुन रही हो, उसे शांति कहते हैं.....

2 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी- डॉक्टर ने मुझे 1 महीना आराम करने के लिए कहा है,

फिर ये बताओ कहां ले जाओगे मुझे?

स्विट्जरलैंड या पेरिस

पति- दूसरे डॉक्टर के पास.....







पति- भले ही पत्नियां अपने पति को डरा कर रखें

लेकिन अपनी सहेली और पड़ोसियों से कहती है,

उनको पता चलेगा तो मुझे कच्चा खा जाएंगे.....

3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik

बॉयफ्रेंड- तुम मेरे ख्वाबों में और जज्बातों में रहती हो

गर्लफ्रेंड- तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है,

मैं तो दिल्ली में रहती हूं.......







गर्लफ्रेंड- मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी

बॉयफ्रेंड- पर मुझे कोई दुख ही नहीं है

गर्लफ्रेंड- मैं शादी के बाद के बारे में बात कर रही हूं........

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik