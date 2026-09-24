जोक्स: पति- जान, तुम्हारा नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर? पत्नी की बात सुनकर बोलती हो गई बंद

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik/Amar Ujala







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जोक्स: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



सुरेश की बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले गए...

सुरेश ने नर्स से बोला- बच्चा होने के बाद सीधे मत बताना,

नर्स- मतलब

सुरेश - लड़का हो तो टमाटर बोलना और लड़की हो तो कहना प्याज हुई है...

इत्तेफाक से सुरेश की बीवी के जुड़वा बच्चे हुए एक लड़का एक लड़की...

नर्स कन्फूयजन में बाहर आकर बोली बधाई हो सलाद हुआ है...



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पति- जान, तुम्हारा नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर?

पत्नी- इधर-उधर कहां लिखते हो सच्चा प्यार है तो पॉपर्टी के पेपर्स पर लिखो सीधी बात, नो बकवास।





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik