हिंदी जोक्स: पड़ोसन- आपके बर्तन बड़े चमक रहे हैं, किसका इस्तेमाल करती हैं? महिला का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: जीवन से तनाव को दूर करने और जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। हम आपको हंसाने के लिए लाए हैं मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे।



चिंटू खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर बोला...

चिंटू- आई लव यू। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो।

लड़की- अच्छा, पर तुम्हारे पीछे मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है।

चिंटू- पर अब मैं ये डायमंड रिंग किसको दूं?

तभी लड़की भी झट से बोल पड़ी- लो, अब क्या मैं अपने जानू से मजाक भी नहीं कर सकती क्या।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पड़ोसन- आपके बर्तन बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए किसका इस्तेमाल करती हैं?

महिला - पति का!



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik