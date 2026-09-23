जोक्स: ट्रेन में सीट पर लड़की को बैठाना लड़के को पड़ गया भारी, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

जोक्स: जोक्स और चुटकुले जिंदगी में गर्माहट घोलने का काम करते हैं। हंसने से शरीर में सकारात्मकता का संचार होता है। इसके साथ ही आप हमेशा प्रसन्न रहता है। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी सेहतमंद रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला।





पति- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी?

पत्नी- हां करूंगी। क्या करना होगा?

पति- कुछ नहीं बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना।

पत्नी- फिल्म का नाम क्या है?

पति- गई भैंस पानी में।

पत्नी तिलमिलाकर रह गई फिर बोली- तुम मेरी फिल्म में काम करोगे?

पति- हां, क्या करना है?

पत्नी- बस घर जाना है, फिर वापस यहीं नदी किनारे आना है ऐसा दो तीन बार करना है।

पति- ठीक है। पर फिल्म का नाम क्या है?

पत्नी- धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।

