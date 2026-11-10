जोक्स हिंदी: लड़की- मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यों नहीं? लड़के ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5 बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







Link Copied



जोक्स हिंदी: स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को हंसना चाहिए। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है जिससे आप मानसिक तनाव से बच सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं। आज भी कुछ वायरल जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला..



लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ?

लड़की- अपना नंबर दे दो, जब अभी वाले से ब्रेक-अप हो जाएगा तो मिस कॉल कर दूंगी।

लड़के के होश उड़ गए



Trending Videos

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

लड़की- कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यूं नहीं?

लड़का- अगर कल में तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं, तो तू बंधवा लेगी क्या?



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik