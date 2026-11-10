जोक्स हिंदी: लड़की- मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यों नहीं? लड़के ने दिया झन्नाटेदार जवाब

जोक्स हिंदी: स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को हंसना चाहिए। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है जिससे आप मानसिक तनाव से बच सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं। आज भी कुछ वायरल जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला..
लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ?
लड़की- अपना नंबर दे दो, जब अभी वाले से ब्रेक-अप हो जाएगा तो मिस कॉल कर दूंगी।
लड़के के होश उड़ गए
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वायरल फनी जोक्स
- फोटो : freepik
लड़की- कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यूं नहीं?
लड़का- अगर कल में तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं, तो तू बंधवा लेगी क्या?
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वायरल चुटकुले
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खूबसूरत लड़की के मुंह में थर्मामीटर रख देहाती डॉक्टर बोला...
डॉक्टर- कुछ देर तक चुपचाप रहना है...
यह देख लड़की का प्रेमी बाला...
यह कितने की चीज है और कहां मिलती है।
देसी जोक्स: दूल्हा -घूंघट उठाते हुए क्या मैं चेहरा देख लूं? दुल्हन का जवाब सुनकर उड़ गए होश
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मजेदार फनी जोक्स
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पत्नी द्वारा तलाक दे दिए जाने के बाद, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से पूछा -
अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी?
दोस्त ने कहा - नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूं।
पहले मुझे दो लोगों का काम करना पड़ता था,
अब एक का ही करना पड़ता है।
सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा दोस्त।
फनी जोक्स: डॉक्टर- सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? चिंटू का जवाब सुनकर हो गया बेहोश
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मजेदार फनी जोक्स
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मायके से सोनू की पत्नी का फोन आया और बोली,
क्या तुम मुझे याद करते हो?
सोनू- पगली अगर कुछ याद करना इतना आसान होता,
तो दसवीं में टॉप ना कर जाता?
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)