Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Jokes in Hindi Girlfriend boyfriend jokes Hindi boy girl jokes in hindi for whatsapp

जोक्स हिंदी: लड़की- मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यों नहीं? लड़के ने दिया झन्नाटेदार जवाब

Tue, 10 Nov 2026 05:22 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 10 Nov 2026 05:22 PM IST
सार

जोक्स हिंदी: वर्तमान समय की भागमभाग वाली जिंदगी में लोगों को अक्सर बढ़ते काम के दबाव की वजह से तनाव रहता है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यस्त समय के बीच खुद के लिए जरूर कुछ समय निकालें। तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं। 

विज्ञापन
Jokes in Hindi Girlfriend boyfriend jokes Hindi boy girl jokes in hindi for whatsapp
बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala

जोक्स हिंदी: स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को हंसना चाहिए। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है जिससे आप मानसिक तनाव से बच सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं। आज भी कुछ वायरल जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला..



लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ? 
लड़की- अपना नंबर दे दो, जब अभी वाले से ब्रेक-अप हो जाएगा तो मिस कॉल कर दूंगी।
लड़के के होश उड़ गए
 
Trending Videos
Jokes in Hindi Girlfriend boyfriend jokes Hindi boy girl jokes in hindi for whatsapp
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

लड़की- कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यूं नहीं?
लड़का- अगर कल में तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं, तो तू बंधवा लेगी क्या?
 

Jokes in Hindi Girlfriend boyfriend jokes Hindi boy girl jokes in hindi for whatsapp
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

खूबसूरत लड़की के मुंह में थर्मामीटर रख देहाती डॉक्टर बोला...
डॉक्टर- कुछ देर तक चुपचाप रहना है...
यह देख लड़की का प्रेमी बाला...
यह कितने की चीज है और कहां मिलती है।

देसी जोक्स: दूल्हा -घूंघट उठाते हुए क्या मैं चेहरा देख लूं? दुल्हन का जवाब सुनकर उड़ गए होश

विज्ञापन
विज्ञापन
Jokes in Hindi Girlfriend boyfriend jokes Hindi boy girl jokes in hindi for whatsapp
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी द्वारा तलाक दे दिए जाने के बाद, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से पूछा -
अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी?

दोस्त ने कहा - नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूं।
पहले मुझे दो लोगों का काम करना पड़ता था,
अब एक का ही करना पड़ता है।
सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा दोस्त।

फनी जोक्स: डॉक्टर- सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? चिंटू का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

विज्ञापन
Jokes in Hindi Girlfriend boyfriend jokes Hindi boy girl jokes in hindi for whatsapp
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मायके से सोनू की पत्नी का फोन आया और बोली,
क्या तुम मुझे याद करते हो?

सोनू- पगली अगर कुछ याद करना इतना आसान होता,
तो दसवीं में टॉप ना कर जाता?

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed