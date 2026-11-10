हिंदी जोक्स: बच्चे की बात सुनकर टीचर की बोलती हो गई बंद, पढ़िए मजेदार चुटकुले

1 of 5 देसी जोक्स - फोटो : AI







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हिंदी जोक्स: वर्तमान समय की भागदौड़ वाली जिंदगी में हर कोई इतना व्यस्त हो गया है कि उनके पास हंसने का भी समय नहीं है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो काम के दबाव से होने वाले मानसिक तनाव से बच सकते हैं। इसलिए हम सभी अपने परिजनों के बीच बैठकर कुछ देर जरूर हंसी मजाक करना चाहिए। इससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है और आपका मन प्रसन्न रहता है। इसीलिए हम आपको हंसाने लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार जोक्स और वायरल चुटकुले लेकर आए हैं।



देवर- आप बहुत सुंदर हो।

भाभी- देवर जी क्या कर रहे हो?

देवर- भाभी पढ़ रहा हूं

भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?

देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज

देवर की बात सुनकर भाभी हैरान रह गईं...



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर- एक औरत एक घंटे मे 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी...

बच्चा- एक भी नही, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी...!

बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है...



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik