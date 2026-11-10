देसी जोक्स: दूल्हा -घूंघट उठाते हुए क्या मैं चेहरा देख लूं? दुल्हन का जवाब सुनकर उड़ गए होश

देसी जोक्स: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहता है और आप तनाव से दूर रहते हैं। इसीलिए आपको तनाव से दूर रखने और हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...





पड़ोसन- आपकी नई बहू कैसी है...?

सास- बहुत मेहनत करती है, इतनी गर्मी में भी दिन-रात लगी रहती है,

कैंडी क्रश के 452 लेवल पर पहुंच गई है। व्हाट्सएप पर 25 ग्रुप चलाती है,

फेसबुक पर 5 हजार फ्रेंड और 10 हजार फॉलोवर हैं। 16 ग्रुप की एडमिन है

और 36 पेज चला रही है। सोच रही हूं सुबह दूध के साथ बादाम देना शरू कर दूं

और तरक्की करेगी।

पड़ोसन- बेहोश...

