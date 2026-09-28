फनी जोक्स: मैडम- स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे? छात्र का जवाब सुनकर उड़ गए होश

फनी जोक्स: अगर हम हंसते रहते हैं, तो मन प्रसन्न रहता है और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। इसके साथ ही हंसने की वजह से कई गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसलिए सभी को नियमित रूप से सुबह और शाम हंसना चाहिए। हंसने के कई फायदे होते हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखने के लिए जरूर हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार जोक्स लेकर आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...





एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला...

भिखारी - भगवान के नाम पर कुछ दे दो मां जी,

चार दिन से कुछ नहीं खाया।

बुढ़िया 500 का नोट निकालते हुए बोली- 400 खुले हैं?

भिखारी- हां हैं मां जी

बुढ़िया- तो उससे कुछ लेकर खा लेना...

