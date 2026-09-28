जोक्स: देवर- भाभीजी आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? जवाब सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 देवर-भाभी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है। हंसने से हमारी त्वचा खूबसूरत रहती है और चेहरे की चमक भी बरकरार रहती है। हंसते समय शरीर की कैलोरी बर्न होती है जिससे मोटापा कम होता है। हंसने और मुस्कुराने से हम मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं जिससे कई बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



पति-पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था...

बॉम्बे मेल- पति भाग कर गाड़ी में चढ़ गया।

बीवी से बोला- जब बॉम्बे फीमेल आये तो तू भी चढ़ जाना।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

देवर- भाभीजी आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो?

भाभी- बेटा, बनाते वक्त बस तुम्हारे भाई का ध्यान कर लेती हूं, तो कूटने में बहुत आसानी हो जाती है।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik