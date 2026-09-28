जोक्स हिंदी: गर्लफ्रेंड ने तारीफ करने पर भी कर दी बॉयफ्रेंड की कुटाई, पढ़िए वायरल चुटकुले

1 of 5 बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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जोक्स हिंदी: हंसने के कई फायदे होते हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखने के लिए जरूर हंसना चाहिए। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ मजेदार जोक्स लेकर आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



पिंकी तेजी से स्कूटी पे जा रही थी, जैसे ही रेड लाइट क्रॉस की...

पुलिसवाला - मैडम गाड़ी साइड लगाओ।

पिंकी- पहली बार है माफ कर दो ना।

पुलिसवाला- आपको रेड लाइट नहीं दिखी थी क्या?

पिंकी- लाइट तो दिखी थी, लेकिन आप कहीं नहीं दिखे, जाने कहां छिपे थे।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

बॉयफ्रेंड ने की गर्लफ्रेंड की तारीफ

बॉयफ्रेंड- तुम बिल्कुल परियों जैसी दिखती हो?

गर्लफ्रेंड- क्या सच में?

बॉयफ्रेंड- हां मैं वैलेंटाइन्स डे तुम्हारे साथ ही मनाना चाहता हूं।

गर्लफ्रेंड खुश होकर- वाओ, और बताओ क्या कर रहे हो?

बॉयफ्रेंड- मजाक...हाहाहाहा.. फिर हुई बॉयफ्रेंड की जोरदार कुटाई..



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik