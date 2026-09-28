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मजेदार चुटकुले: बहू ने गुस्से में सास से कही ऐसी बात, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

Mon, 28 Sep 2026 04:51 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Mon, 28 Sep 2026 04:51 PM IST
सार

फनी जोक्स: हेथ्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखमय जीवन जीने और सेहतमंद रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।






बहू- आपके बेटे में तो हजारों कमियां हैं, 
सास- हां, तभा तो उसे कोई अच्छी लड़की,
नहीं मिल रही थी........ 



सास- शादी के पहले तुम बहुत मंदिर जाती थीं,
अब क्या हो गया?
बहू- फिर आपके बेटे से शादी हो गई और
मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया......
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फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala
महिला- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं
क्या करूं?
डॉक्टर- उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए....
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
कर्मचारी- सर मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा
बॉस- क्यों?
कर्मचारी- आपकी नौकरी से घर का गुजर नहीं चलता,
रात को रिक्शा भी चलाता हूं
बॉस (भावुक होकर)- कभी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना,
मैं भी रात को पावभाजी का ठेला लगाता हूं....



हिंदी जोक्स: शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं आता? साली का जवाब सुनकर जीजा के उड़े होश



जोक्स: पत्नी- मैं मोटी लग रही हूं क्या? पति का जवाब पढ़कर पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
राम (टीचर से)- मेरा बेटा इतिहास में कैसा है?
मैं तो इतिहास में बहुत कमजोर था
टीचर- बस यूं समझिए कि इतिहास,
अपने-आप को दोहरा रहा है.....



टीचर- पिंकी तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है,
कल पापा को साथ लेकर आना वरना रिजल्ट 
फेसबुक पर अपलोड कर पापा को टैग कर दूंगी
पिंकी- मैं भी मम्मी को बताऊंगी की आप 
पापा की फ्रेंड लिस्ट में हो
टीचर बेहोश...... 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik
बेटा- पापा मुझे बुलेट दिला दो
पिता- नालायक, पड़ोसन की लड़की को देख बस से जाती है
बेटा- यही तो देखा नहीं जाता....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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