मजेदार चुटकुले: बहू ने गुस्से में सास से कही ऐसी बात, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स का खजाना: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी-मजाक करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।









बहू- आपके बेटे में तो हजारों कमियां हैं,

सास- हां, तभा तो उसे कोई अच्छी लड़की,

नहीं मिल रही थी........







सास- शादी के पहले तुम बहुत मंदिर जाती थीं,

अब क्या हो गया?

बहू- फिर आपके बेटे से शादी हो गई और

मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया......

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

महिला- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं

क्या करूं?

डॉक्टर- उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए....

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

राम (टीचर से)- मेरा बेटा इतिहास में कैसा है?

मैं तो इतिहास में बहुत कमजोर था

टीचर- बस यूं समझिए कि इतिहास,

अपने-आप को दोहरा रहा है.....







टीचर- पिंकी तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है,

कल पापा को साथ लेकर आना वरना रिजल्ट

फेसबुक पर अपलोड कर पापा को टैग कर दूंगी

पिंकी- मैं भी मम्मी को बताऊंगी की आप

पापा की फ्रेंड लिस्ट में हो

टीचर बेहोश......

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik