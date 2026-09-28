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स्वर्ग पहुंचते ही परी को इम्प्रेस करने के लिए आदमी ने कही ऐसी बात, पढ़कर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके

Mon, 28 Sep 2026 05:16 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Mon, 28 Sep 2026 05:16 PM IST
सार

फनी जोक्स: जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है।

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

चुटकुले और जोक्सबीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया
स्वर्ग में उसे परी मिली और बोली- तुम कौन हो?
काला आदमी परी को इम्प्रेस करने के लिए बोला-
मैं टाइटैनिक का हीरो हूं
परी- टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी.....
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फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik
पिंकी- डॉक्टर साहब, मेरा वजन कैसे कम होगा?
डॉक्टर- बस अपनी गर्दन को दाएं-बाएं हिलाना है
पिंकी- किस समय?
डॉक्टर- जब कोई खाने को पूछे तब.....



डॉक्टर- कल रात को क्या खाया था?
लड़की- बर्गर, पिज्जा और कोक
डॉक्टर- देखो ये फेसबुक नहीं है, सच बताओ
लड़की- जी रोटी और रात की टिंडे की सब्जी.....
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टीचर-स्टूडेंट फनी जोक्स - फोटो : freepik
टीचर- खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
पप्पू- I Love You..... 



मजेदार चुटकुले: बहू ने गुस्से में सास से कही ऐसी बात, पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल


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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
बाल कटवाकर घर लौटा पति अपनी पत्नी से बोला-
देखो मैं तुमसे दस साल छोटा लगता हूं या नहीं
पत्नी- मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता 
अभी-अभी पैदा हुए हो......



पत्नी से पति- तारीख ग्वाह है, जब घरवाली खुश होती है,
तो घरवाला भी खुश होता है
मगर जब घरवाला खुश होता है, तो घरवाली को
शक होता है......
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जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik
जेलर- कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं
जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है
कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा.....



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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