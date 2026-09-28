स्वर्ग पहुंचते ही परी को इम्प्रेस करने के लिए आदमी ने कही ऐसी बात, पढ़कर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik







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चुटकुले और जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया

स्वर्ग में उसे परी मिली और बोली- तुम कौन हो?

काला आदमी परी को इम्प्रेस करने के लिए बोला-

मैं टाइटैनिक का हीरो हूं

परी- टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी.....

2 of 5 फनी वायरल जोक्स - फोटो : Freepik

पिंकी- डॉक्टर साहब, मेरा वजन कैसे कम होगा?

डॉक्टर- बस अपनी गर्दन को दाएं-बाएं हिलाना है

पिंकी- किस समय?

डॉक्टर- जब कोई खाने को पूछे तब.....







डॉक्टर- कल रात को क्या खाया था?

लड़की- बर्गर, पिज्जा और कोक

डॉक्टर- देखो ये फेसबुक नहीं है, सच बताओ

लड़की- जी रोटी और रात की टिंडे की सब्जी.....

3 of 5 टीचर-स्टूडेंट फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

बाल कटवाकर घर लौटा पति अपनी पत्नी से बोला-

देखो मैं तुमसे दस साल छोटा लगता हूं या नहीं

पत्नी- मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता

अभी-अभी पैदा हुए हो......







पत्नी से पति- तारीख ग्वाह है, जब घरवाली खुश होती है,

तो घरवाला भी खुश होता है

मगर जब घरवाला खुश होता है, तो घरवाली को

शक होता है......

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5 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik