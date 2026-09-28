हिंदी जोक्स: पप्पू की बात सुनकर अस्पताल छोड़कर भाग गया डॉक्टर, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 डॉक्टर-मरीज वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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हिंदी जोक्स: तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं। हंसी आपको मानसिक तनाव से बचाने में मदद करती है और आपको स्वस्थ रखती है। लोग कॉमेडी शोज और चुटकुलों की मदद से हंसते हैं। अगर आपको भी हंसना पसंद है, तो हम आपके लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और खूब हंसेंगे।



मम्मी- चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ?

चिंटू- मास्टर जी ने कहा है कि एक और साल इसी क्लास में पढ़ना होगा

मम्मी- शाबाश, चाहे 2-3 साल और लग जाए, लेकिन फेल मत होना।



2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर के पास पहुंच पप्पू, बोला मैं बीमार हूं

डॉक्टर ने पप्पू से कहा- आपकी एक किडनी फेल हो गई है...

पप्पू रोने लगा, और कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए बोला.....ये तो बता दीजिये डॉक्टर साहब कि मेरी किडनी आखिर कितने नंबर फेल से हुई?



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik