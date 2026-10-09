वायरल जोक: सास ने दामाद से पूछा ऐसा मजेदार सवाल, जवाब सुनकर आप भी हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik







Link Copied



भारतीय परिवारों में सास और दामाद का रिश्ता काफी खास माना जाता है। इस रिश्ते में सम्मान भी होता है, अपनापन भी और कभी-कभी ऐसी मजेदार बातचीत भी, जो पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। बेटी के घर आने वाले दामाद की खातिरदारी में सास कोई कमी नहीं छोड़ना चाहतीं, वहीं दामाद भी अपनी बातों और हाजिरजवाबी से महफिल जमा देते हैं। कभी खाने की तारीफ करते हुए दामाद ऐसा जवाब दे देते हैं कि सास भी मुस्कुराने लगती हैं तो कभी सास के सीधे-सादे सवालों में ऐसा मजेदार मोड़ आ जाता है कि सबकी हंसी छूट जाती है।



रिश्तों की खूबसूरती भी यही है कि थोड़ी-सी हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की नोकझोंक अपनों के बीच की दूरी कम कर देती है। जरूरी नहीं कि हंसने के लिए किसी का मजाक उड़ाया जाए या कोई ऐसी बात कही जाए, जिससे किसी को बुरा लगे। साफ-सुथरे और समझदारी भरे चुटकुले भी उतना ही मनोरंजन कर सकते हैं। अगर आप भी परिवार के साथ बैठकर हंसने के लिए कुछ मजेदार पढ़ना चाहते हैं तो सास-दामाद के ये जोक्स आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इनमें सास के सवाल हैं, दामाद के मजेदार जवाब हैं और रिश्तों में मिठास घोलने वाली हल्की-फुल्की कॉमेडी भी।

Trending Videos

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala



सास - दामाद जी, आपको मेरी बेटी की कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?

दामाद - जी, जब वो कहती है कि आज खाना मैं बनाऊंगी।

सास - अच्छा! फिर?

दामाद - फिर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज बाहर से खाना मंगवाने का मौका मिलेगा!







सास - दामाद जी, आप मेरी बेटी को रोज फोन करते हैं?

दामाद - जी मम्मी जी, रोज करता हूं।

सास - बहुत प्यार करते हैं उससे?

दामाद - जी, प्यार तो करता हूं, लेकिन फोन इसलिए भी करता हूं कि कहीं वो ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं कर रही!





सास - दामाद जी, खाना कैसा लगा?

दामाद - बहुत बढ़िया मम्मी जी!

सास - सच-सच बताना, बेटी के हाथ का खाना अच्छा लगता है या मेरे हाथ का?

दामाद - मम्मी जी, आपका खाना!

सास - अरे वाह! ऐसा क्यों?

दामाद - क्योंकि आपके यहां खाना खाते वक्त मुझे ये डर नहीं रहता कि बाद में बर्तन भी धोने पड़ेंगे!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - दामाद जी, इस बार कितने दिन रुकेंगे?

दामाद - मम्मी जी, आप कहें तो एक महीना रुक जाऊं।

सास - अरे वाह! इतनी मोहब्बत?

दामाद - जी नहीं, ऑफिस में छुट्टी मंजूर नहीं हुई है। अब घर पर बताना पड़ेगा कि ससुराल में फंस गया हूं!





सास - दामाद जी, मेरी बेटी कह रही थी कि आप उसकी बात नहीं सुनते।

दामाद - ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी जी? मैं तो उसकी हर बात सुनता हूं।

सास - फिर उसकी शिकायत क्यों?

दामाद - मम्मी जी, सुनना मेरा काम है, मानना मेरी मर्जी!





सास - दामाद जी, बताइए तो मेरी उम्र कितनी होगी?

दामाद - मम्मी जी, आपसे एक साल ज्यादा।

सास - वो कैसे?

दामाद - क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि आप उससे एक साल आगे हैं, हर मामले में!

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सास - बेटा, मेरी सहेली कह रही थी कि मेरा दामाद बहुत समझदार है।

दामाद - बिल्कुल सही कह रही थीं मम्मी जी।

सास - अच्छा! तुम्हें कैसे पता?

दामाद - जो इंसान अपनी तारीफ खुद सुनकर भी चुप रह जाए, उससे ज्यादा समझदार कौन होगा!





सास - दामाद जी, मेरी बेटी घर के काम में आपकी मदद करती है?

दामाद - जी मम्मी जी, बहुत करती है।

सास - अच्छा! कौन-कौन से काम करती है?

दामाद - मैं काम शुरू करता हूं तो वो याद दिलाती है कि काम कैसे करना चाहिए। मैं काम खत्म करता हूं तो बताती है कि सही से नहीं किया!

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik