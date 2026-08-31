फनी जोक्स: जब शादी में दुल्हन का एक्स-ब्वॉयफ्रेंड भी पहुंचा, पढ़िए मजेदार चुटकुले

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

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फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, हमेशा सेहतमंद रहते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लोगों को सेहतमंद और तनाव से दूर रहने के लिए हंसने की सलाह देते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ सोशल मीडिया पर वायरल जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



मंदिर में पूजा करते समय गांव की एक लोभी महिला भगवान से बोली...

भगवान, तेरे लिए एक सेकंड कितने वर्षों के बराबर है?

भगवान बोले-करोड़ों साल के बराबर

फिर महिला बोली-और करोंड़ो रुपये कितने बराबर होते हैं?

भगवान बोले-रत्ती बराबर

लालच से महिला बोली-एक रत्ती मुझे भी दे दीजिए

भगवान बोले-एक सेकंड मंदिर में ही रूको, लाकर देता हूं।



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

शादी में दुल्हन का एक्स-ब्वॉयफ्रेंड भी आया था...

दुल्हन के पिता- आप कौन हैं?

एक्स-ब्वॉयफ्रेंड- जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, अब फाइनल देखने आया हूं।



3 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik